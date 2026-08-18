Impartirá DIF Zapopan curso para personas interesadas en adoptar

El DIF Zapopan impartirá el Curso Taller de Familia Adoptiva para personas interesadas en integrar a una niña, niño o adolescente a su familia mediante un proceso de adopción entre particulares.

La capacitación se realizará en el Centro de Niñez y Familia y abordará aspectos legales, familiares y sociales relacionados con la adopción, conforme a lo establecido en el Código Civil para el Estado de Jalisco.

El curso tendrá una duración de nueve horas, distribuidas en dos sesiones sabatinas de 09:30 a 14:00 horas, en las siguientes fechas: 29 de agosto y 5 de septiembre; 24 y 31 de octubre; y 5 y 12 de diciembre.

Al finalizar las dos sesiones, las personas participantes recibirán una constancia que forma parte de los requisitos para solicitar el certificado de idoneidad, necesario para continuar con el proceso de adopción.

El registro y la información sobre el curso pueden consultarse en el formulario habilitado por el DIF Zapopan.

El Centro de Niñez y Familia se encuentra en Playa de Hornos 1149, colonia Primavera Norte. Para mayores informes está disponible el teléfono 33 3836 3461, extensión 4301, de lunes a viernes, de 09:00 a 16:00 horas.

La capacitación busca que quienes pretendan adoptar conozcan las distintas etapas y requisitos del proceso, así como las implicaciones legales y familiares que conlleva la integración de una niña, niño o adolescente a una nueva familia.