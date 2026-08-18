Por posibles actos anticipados de campaña, legisladora presentó queja ante el IEPC en contra de Carlos Lomelí

La diputada Brenda Carrera presentó la denuncia el lunes y lo dio a conocer este martes en el Congreso local.

Por incurrir en presuntos actos anticipados de campaña, la diputada del PVEM, Brenda Carrera García, presentó una queja ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en contra del senador de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, quien el 3 de agosto pasado expresó su decisión de registrarse como aspirante a la alcaldía de Guadalajara.

Brenda Carrera refirió que ese día -el 3 de agosto- en una rueda de prensa, Lomelí Bolaños afirmó que Morena “va a barrer” en la elección en Guadalajara, con su candidatura.

La legisladora local pide al IEPC que investigue los hechos y aplique una sanción a Lomelí y al partido Morena.

“Estamos hablando de un posicionamiento público frente a la ciudadanía, de una persona que ya se presenta como candidato. Habla de ganar una elección, habla de derrotar a sus adversarios y hace referencia a una encuesta que supuestamente definirá su candidatura. Además, en esa misma exposición se abordaron temas de interés ciudadano, como el agua, la inseguridad, el transporte, los impuestos y otros problemas de Jalisco, planteándolos desde una narrativa de contraste político y de cambio. Es decir, no estamos ante una conversación privada entre militantes, fue una rueda de prensa, fue un acto público”, aseveró.

Brenda Carrera adelantó que esta denuncia solo incluye los posibles actos anticipados de Lomelí. Sin embargo, hay otros políticos que han incurrido en la misma conducta que viola las normas electorales, como Alberto Uribe Camacho, y la legisladora Itzul Barrera -ambos de Morena- que ha pintado bardas con su nombre.

“Tenemos otros actores que también están haciendo presuntos actos anticipados de campaña. Tenemos por ejemplo, en Tlajomulco a un Alberto Uribe y también hay bardas de otras diputadas (itzul Barrera). Entonces, nosotros estamos recabando cómo se va llenando el expediente con estas pruebas para que todo esto salga adelante y las instituciones electorales hagan y tomen estas medidas cautelares”, dijo.

La legisladora del PVEM hizo un llamado a los ciudadanos que tengan evidencias de posibles actos anticipados de campaña para presentar las quejas respectivas ante el IEPC.