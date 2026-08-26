Capturan a otra mujer involucrada en caso de desaparición

La Fiscalía de Jalisco dio a conocer la captura de otra mujer involucrada en un caso de desaparición. La víctima fue un hombre cuyo cadáver apareció en octubre del 2025 en un carrito de supermercado en la colonia Los Altos, del municipio de Tlaquepaque.

Yoshira "N", sospechosa de desaparición y homicidio. Imagen difundida por Fiscalía de Jalisco

Yoshira ‘’N’’ fue detenida en la Colonia El Quince, municipio de El Salto, mediante una orden de aprehensión dictada por el Juzgado Décimo Cuarto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial.

La Fiscalía buscará que sea procesada por homicidio calificado y delitos relacionados con la desaparición de personas.

LOS HECHOS

El 12 de octubre de 2025, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de San Pedro Tlaquepaque atendieron un reporte sobre olores fétidos provenientes de un carrito de supermercado abandonado en la calle Álvarez del Castillo, en la colonia Los Altos.

Los oficiales localizaron el cuerpo sin vida de un hombre, el cual se encontraba cubierto con sábanas, bolsas, tapetes, prendas de vestir y basura, dentro del carrito.

Como parte de las investigaciones del caso, el Ministerio Público estableció que la víctima habría acudido previamente, con la supuesta finalidad de comprar droga, a un domicilio ubicado en la Colonia Los Altos Oriente, en donde se encontraban un sujeto identificado como Ricardo Jesús “N” y la ahora detenida Yoshira ‘’N’’.

En cierto momento, el masculino víctima fue atacado por el hombre ya señalado quien, además de las manos, utilizó un objeto punzocortante que le proporcionó Yoshira ‘’N’’, para herirlo hasta causarle la muerte.

El cuerpo permaneció en el lugar durante varias horas, hasta que fue retirado del inmueble y trasladado a otro punto de la misma colonia, donde finalmente fue hallado por las autoridades.

En relación con estos hechos, Ricardo Jesús “N” fue capturado el mes de julio de este año y ya se encuentra vinculado a proceso; por su parte, Yoshira ‘’N’’ quedó a disposición del juez que la requería, luego de que la detuvieron agentes de la Dirección de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía del Estado

DOS DETENIDAS RECIENTEMENTE

Hace un par de días se informó de otras dos mujeres quienes fueron encarceladas por casos de desaparición. Una de ellas es Paola Alejandra “N”, de 28 años, imputada por los delitos de desaparición forzada y homicidio en agravio de un hombre, en hechos que ocurrieron el 28 de octubre de 2025, en una casa situada también en la Colonia Los Altos, de San Pedro Tlaquepaque.

Ahí el masculino fue ultimado y después su cadáver fue dejado en las inmediaciones de una brecha ubicada en el Fraccionamiento Los Prados, en Tonalá.

La otra detenida es Liliana “N”, alias “La China”, arrestada en Jérez, Zacatecas, sospechosa de actuar como reclutadora para una organización criminal, y a la que se le encontraron solicitudes de empleo y copias de credenciales de elector de personas vecinas de Jalisco, entre las que se presume habría desaparecidos en esta entidad.

Las autoridades de aquel estado detectaron que por medio de Facebook, “La China” enganchaba a personas con falsas ofertas de trabajo, pero las ponían a realizar actividades ilícitas para una célula del crimen organizado.