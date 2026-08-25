Capturan a 2 mujeres relacionadas con desapariciones en Jalisco

En hechos diferentes fueron capturadas dos mujeres involucradas con desapariciones en Jalisco. Una de ellas fue aprehendida en Jerez, Zacatecas, señalada como reclutadora de la mafia, además de que se le encontraron documentos de personas que habrían desaparecido en Jalisco; la otra fue detenida en San Pedro Tlaquepaque, por presuntamente desaparecer y dar muerte a un hombre cuyo cadáver fue localizado en Tonalá en el 2025.

El primero de los casos es el de Liliana “N”, alias “La China”, arrestada por la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas luego de que se localizó a ocho personas en El Durazno, municipio de Jerez.

Liliana, alias "La China", detenida por desaparición en Zacatecas; tenía documentos de vecinos de Jalisco

Se dijo que algunos de quienes fueron localizados -entre ellos la propia “China”- tenían fichas de búsqueda pues estaban desaparecidos desde el pasado 19 de agosto.

Tras el hallazgo de esas personas, se desplegaron operativos y un cateo en el domicilio de “La China”, en donde le encontraron copias de credenciales del INE pertenecientes a ciudadanos de Jalisco, aparte de varias formas de solicitud de empleo; también aseguraron ahí varios tiros útiles para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y algunas notas relacionadas con un grupo delictivo.

Lo anterior, aunado a la actividad en Facebook de la susodicha, con publicaciones vinculadas a la captación de personas y promoción de supuestas y engañosas vacantes de trabajo, hacen tener la fuerte presunción de que la aludida participaba en el reclutamiento para sumar personas a las filas de un grupo delincuencial con presencia en la región.

Según la Fiscalía de Zacatecas, dos de las ocho personas localizadas dijeron que “La China”, mediante amenazas, las había involucrado para realizar actividades de “halconeo”, narcomenudeo y de reclutamiento de personas para un célula de la mafia.

La señalada quedó a disposición de la autoridad correspondiente en el vecino estado.

LA ATRAPAN POR DESAPARICIÓN Y HOMICIDIO

La Dirección de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía de Jalisco detuvo a Paola Alejandra “N”, de 28 años, por su probable participación en los delitos de desaparición forzada y homicidio en agravio de un hombre.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 28 de octubre de 2025, cuando la víctima acudió a una casa de la Colonia Los Altos, municipio de San Pedro Tlaquepaque, luego de haber sido invitado a convivir por una mujer.

En el lugar también se encontraban Paola Alejandra “N” y otras dos personas, de las que la Fiscalía no precisó el sexo; el caso es que posteriormente, un taxista fue requerido para trasladar a Paola Alejandra “N” y otra mujer a cierto domicilio, pero al llegar por ellas le dijeron que lo que en realidad necesitaban era mover un cadáver y aunque el chofer se negó, le advirtieron que le harían daño a alguien de su familia si no accedía.

El cuerpo de la víctima fue colocado en la cajuela del vehículo de alquiler marca Nissan tipo Versa, y el taxista junto con Paola Alejandra “N” y la otra mujer se dirigieron a las inmediaciones de una brecha ubicada en el Fraccionamiento Los Prados, en Tonalá, donde abandonaron el cadáver.

Al conocer del hallazgo del occiso, el Ministerio Público integró una carpeta y con apoyo de la Policía de Investigación, reunió los datos que establecieron la probable participación de Paola Alejandra “N” por lo que se solicitó ante la autoridad judicial el mandato para aprehenderla.

La señalada mujer fue localizada en Avenida Patria, al cruce con la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, en la colonia Camichines, de Tlaquepaque.

La Fiscalía del Estado no aclaró el motivo ni la forma en la que el hombre víctima fue ultimado.