Reportan avance de 65% en obras de tramo carretero Lagos de Moreno-Encarnación de Díaz

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que realiza trabajos de repavimentación en la carretera libre 45 León-Aguascalientes, en el tramo comprendido entre Lagos de Moreno-Encarnación de Díaz-Entronque El Salvador.

SICT Jalisco realiza obras en la zona de Los Altos

Funcionarios del Centro SICT Jalisco, encabezados por su Directora Heneral, María Padilla Romo, realizaron una gira de supervisión para verificar los avances de las obras, y constataron que registran el 65 por ciento.

María Padilla indicó que los trabajos son de conservación periódica y los realiza la SICT en la zona de Los Altos, con el llamado Tren de Pavimentación, que recibió Jalisco por parte del Gobierno de México.

La funcionara federal adelantó que las obras podrían quedar concluidas a mediados del mes de septiembre próximo.

SICT Jalisco realiza obras en la zona de Los Altos

María Padilla exhortó a las personas usuarias de la carretera federal 45, a conducir con precaución, respetar las señales de protección de obra y atender los límites de velocidad, por su propia seguridad y la de los demás.

TIPO DE OBRAS Y META

Las obras que lleva a cabo SICT Jalisco en el tramo carretero ya referido, abarcan trabajos de fresado y carpeta en tramos aislados que así lo requieren.

Comprenden del kilómetro 49+300 al 75+000; del 88+000 al 91+000, y del 96+500 al 99+000.

SICT Jalisco indicó que la meta es mejorar la superficie de rodamiento de la carretera León-Aguascalientes, entre Lagos de Moreno y el límite de Jalisco-Aguascalientes, que con estas obras quedará en buenas condiciones de operación.