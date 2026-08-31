Concluyó trabajo de análisis de diputados sobre el programa Verificación Vehicular

El diputado Tonatiuh Bravo Padilla fue entrevistado, al finalizar la sesión donde aprobó el Informe de conclusiones.

La Comisión Especial para el Análisis del Programa de Verificación Vehicular del Congreso local presentó su informe técnico, resultado del análisis realizado en las seis mesas de trabajo. El documento fue discutido en sesión ordinaria y se aprobó por los legisladores que la integran.

El diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, presidente de esa Comisión Especial, precisó que el documento tiene más de 130 cuartillas y evitó hacer un juicio de si las conclusiones están a favor o en contra de que siga adelante el programa de Verificación.

“Nosotros tenemos que tener mucha objetividad, esa es nuestra principal responsabilidad. Lo fácil es tomar una conclusión sumaria y decir ‘estamos en contra o estamos a favor’. Se hace un balance en el informe de los aspectos positivos en la medida que hay una comparativa de los aspectos hay, no solo una crítica, sino además, una demostración en sentido inverso y también hay propuestas de mejora para cualquier programa que vea la calidad del aire, no nomás para el de Verificación Vehicular”, precisó.

Tonatiuh Bravo indicó que se hará una síntesis del Informe y se entregará al pleno del Congreso, para su discusión y aprobación. En forma posterior, se entregarían las conclusiones al gobernador Pablo Lemus, para que tome decisiones sobre el programa Verificación.

“Hay otros aspectos que son críticos, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje máximo que ha cubierto la verificación? El máximo es 25% del parque vehicular, cuando la meta es 60%. Ahí hay una cuestión crítica. Por alguna razón no ha logrado el objetivo del porcentaje de vehículos. Así como decimos esto, decimos otros aspectos de acierto, otros aspectos que no lo son y otros aspectos que son críticos”, dijo el entrevistado.

Agregó que la concesión a la empresa Worldwide Enviromental Products (WEP) está vigente hasta el año 2038, sin embargo, dijo que sí se le pueden hacer ajustes.

Las bancadas de Morena, del PRI, del PVEM y de MC, presentaron a la Comisión observaciones adicionales por escrito al trabajo hecho por la Comisión Especial sobre el Análisis del Programa de Verificación.