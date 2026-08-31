Alcaldes le piden al Congreso que el Día del Lago de Chapala sea el tercer domingo de octubre

La foto del recuerdo entre alcaldes, legisladores y académicos del ITESO.

Cinco alcaldes de la ribera del lago de Chapala se entrevistaron con los diputados que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para solicitar que el Congreso local apruebe un decreto, a fin de designar el tercer domingo de octubre como el Día Estatal del Lago de Chapala.

Acudieron al Congreso de Jalisco los alcaldes de Chapala, La Barca, Jamay, Poncitlán y Tizapán el Alto, así como tres académicos del ITESO: Mónica Solórzano, Marinés de la Peña y Pablo Vázquez, quienes señalaron que “proteger sus aguas es mantener vivos los saberes, las lenguas, la fe y las especies que tejen la red biocultural más importante del occidente de México”.

El alcalde de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, señalo que ese domingo se harán actividades culturales, comunitarias y de reflexión sobre la riqueza ambiental que aporta el embalse.

“La propuesta que hacemos los municipios de la ribera es el tercer domingo de octubre, con la intención de dar una identidad al lago de Chapala, que tenga su día y que esto nos permita también irle dando esa personalidad que debe de tener el cuerpo de agua más grande de México. Se propone el tercer domingo de octubre, porque es cuando termina el temporal, es cuando tenemos mejor nivel, es cuando podemos realizar las actividades, porque esto incluye un plan de trabajo continuo, en el sentido de que una vez que se nombre el Día del Lago, habrá eventos cada uno de los municipios”, dijo Aguirre.

El alcalde de La Barca, Ricardo Hernández Becerra, precisó que debe hacerse un frente común para pedirle al gobierno federal que se frene el proyecto de obras hidráulicas en la presa Solís, aguas arriba de la cuenca del río Lerma.

“Yo estoy muy interesado en la importancia que se les está dando a nuestro Lago de Chapala, La Barca es un municipio no precisamente en la ribera del lago, pero nos influye mucho la postura que podamos tener ante el lago, porque en tiempos pasados vivimos una sequía en el lago, una baja que se dio muy drástica en el nivel”, dijo.

Hernández Becerra expresó su preocupación por el proyecto de obras hidráulicas que impulsa el gobierno federal para realizar un acueducto para llevar agua de la presa Solís a la ciudad de León, ya que eso puede reducir el flujo de agua que llega a Chapala.

El presidente de la Jucopo, Julio Hurtado Luna, dijo que la propuesta es bien recibida por las ocho bancadas legislativas y el tema podría ponerse a votación en la sesión del Congreso prevista para el próximo jueves 3 de septiembre. Avalaron la propuesta los coordinadores legislativos del PRI (Cuquis Camarena), Morena (Miguel de la Rosa), MC (Omar Cervantes), Hagamos (Tonatiuh Bravo), Futuro (Tonantzin Cárdenas), PT (Leonardo Almaguer), PVEM (José Guadalupe Buenrostro) y el PAN (Julio Hurtado)..

El lago es un sitio de cosmovisión sagrada para el pueblo wixárika, el lago es Xapawiyemeta, hogar sagrado de la diosa de la lluvia.