Instala Tlajomulco comité para organizar las Fiestas Patrias 2026

A pocos días de iniciar septiembre, el Gobierno de Tlajomulco instaló el Comité Organizador de las Fiestas Patrias 2026, que estará encargado de coordinar la realización de los festejos en las 30 agencias y delegaciones del municipio.

La instalación fue encabezada por la regidora María Concepción García Contreras, presidenta de la Comisión de Cultura e Identidad Tlajomulquense, y la síndica municipal, Thania Morales Rodríguez. En la organización participarán distintas dependencias municipales para atender aspectos relacionados con seguridad, protección civil, servicios públicos, cultura, turismo y actividades deportivas.

García Contreras señaló que la coordinación entre las distintas áreas será necesaria para que las celebraciones se desarrollen de manera ordenada y mantengan su carácter comunitario.

“Estoy convencida de que, trabajando en equipo, lograremos que nuestras Fiestas Patrias sean una celebración ordenada, segura y, sobre todo, llena de identidad y orgullo para las familias de Tlajomulco. Las Fiestas Patrias son una de las tradiciones más importantes y arraigadas que tenemos como mexicanos”.

La agenda contempla los tradicionales Gritos de Independencia, el desfile cívico-militar del 16 de septiembre y el Baile del Cerrito, además de actividades deportivas y las ceremonias de elección y coronación de reinas en las distintas delegaciones.

También se realizarán verbenas populares con música, danza, gastronomía mexicana y otras expresiones artísticas en diferentes puntos del municipio.

En la organización participarán las áreas de Servicios Públicos, Turismo, Cultura, Instituto de Alternativas para los Jóvenes (INDAJO), Consejo Municipal del Deporte (COMUDE), Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública y la Coordinación de Delegaciones y Agencias Municipales.

El Comité tendrá a su cargo la coordinación de las actividades en las 30 agencias y delegaciones, con la intención de mantener la realización de los festejos como espacios de convivencia y participación comunitaria durante septiembre.