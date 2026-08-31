Le piden a las 125 Policías Municipales que acompañen en las búsquedas de personas desaparecidas

Valeria Ávila, Leonardo Almaguer y Tonantzin Cárdenas, durante la sesión de trabajo.

Ante los señalamientos de colectivos de familias de personas desaparecidas, la Comisión Especial del Congreso sobre el tema aprobó realizar un llamado de atención a las policías de los 125 municipios de Jalisco, para que acompañen a los familiares que buscan en campo a sus seres queridos.

La diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, presidenta de la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas, dijo que las corporaciones policiacas municipales deben garantizar apoyo a las familias bajo los principios de participación conjunta, debida diligencia y efectividad.

“Atendiéndolas a ellas es que solicitamos a la Secretaría de Seguridad Pública, y a su vez le gire un atento exhorto a las Comisarías de Seguridad Pública de los 125 municipios, a que colaboren en los procesos de búsqueda. Lo que sucede es que a veces cuando se hace un llamado a veces de manera inmediata a las Comisarías o se avisa por los procesos de cuidado de la información de la Comisión Estatal de Búsqueda o de los colectivos acuden a cierto territorio, no hemos tenido siempre la atención debida por parte de los ayuntamientos”, puntualizó Cárdenas Méndez.

“Les queremos recordar que actúen con estos principios de solidaridad con las familias”, aseveró.

La Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas también hizo un llamado a la Secretaría de Administración, a la Contraloría del Estado y al Comité de Adquisiciones, a que fortalezcan la transparencia y vigilancia en las compras de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco (CEEAVI), mediante la participación de testigos sociales en los procedimientos de reparación integral de las víctimas, así como garantizar la publicación oportuna de sus testimonios.