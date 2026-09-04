Un libro sobre la tradición oral y la cosmovisión del pueblo purépecha

“Para llegar a Dios hay muchos caminos, uno de ellos es la literatura”. Esa frase fue acuñada por Martha Cerda, fundadora y directora de la escuela SOGEM Guadalajara, para referirse al escritor bilingüe (purépecha-español) Esteban Sevastian, a quien conoció cuando él acababa de salir del seminario.

Aguaturma Urapitiecha, será presentado el 10 de septiembre

La prolífica autora tapatía considera que no tendríamos acceso para conocer ese universo riquísimo -la cultura purépecha- si no hubiera seres como Esteban, “que se ha convertido en el puente entre dos mundos”.

“Aguaturma Urapitiecha”, libro de cuentos de Esteban Sevastian será presentado este jueves 10 de septiembre en la sede de SOGEM Guadalajara, por la maestra Martha Cerda y por Carlos F. Márquez, quien ha fungido como editor del periódico La Jornada Michoacán; coordinador general de comunicación social del Gobierno de ese estado, y en la actualidad es director fundador de la editorial Cuarta República.

“Esa búsqueda de Dios es la que da sentido a la vida, tengamos siete o 70 años. Esteban es como un evangelista moderno que nos abre una ventana, para conocer las costumbres y tradiciones de unos seres aún vírgenes, y darnos cuenta de nuestras propias contradiciones”, abunda Martha Cerda a manera de preámbulo sobre la presentación de este peculiar libro.

Aguaturma Urapitiecha. Obra en purépecha de Esteban Sevastian

PERFIL DEL AUTOR

Esteban Sevastian Valencia es un escritor bilingüe y narrador, oriundo de Michoacán, enfocado en la preservación, difusión y creación literaria en lenguas purépecha y español.

Es miembro del Centro PEN Guadalajara como Representante del Comité de Traducción y Derechos Lingüísticos. También es intérprete y traductor en el Instituto Michoacano de Pueblos Indígenas (IMPI).

Su obra “Aguaturma Urapitiecha” (que puede ser traducida como cierta especie de flor) está integrada por cuentos en lengua purépecha, que exploran la memoria comunitaria, la tradición oral y la cosmovisión de esa etnia a través de la narrativa.

Con su escritura, Esteban Sevastian persigue el objetivo de revitalizar y dar proyección contemporánea a las lenguas originarias, y que sigan vivas y sean transmitidas a generaciones futuras.

NO TE LO PIERDAS:

QUÉ: Presentación de “Aguaturma Urapitiecha”, libro de cuentos en lengua purépecha, de Esteban Sevastian

CUÁNDO: Jueves 10 de septiembre; 7:00 PM

DÓNDE: Escuela de la Sociedad General de Escritores de México SOGEM Guadalajara

Domicilio: Avenida Agustín Yáñez 2839, muy cerca de la Glorieta de La Minerva

ENTRADA LIBRE

Mayores Informes :

teléfono: 33 3616 3763

WhatsApp: 33 2168 6126