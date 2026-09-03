Atrapan a buscados por FBI; cometían fraudes con criptomonedas

La Policía de Jalisco rastreó y aprehendió a tres hombres considerados como objetivos mayores del FBI; presuntamente está implicados en un fraude electrónico con criptomonedas.

Sujetos buscados por el FBI

Se dijo que la captura se realizó luego de que la Comisaría de Inteligencia, de la Secretaría de Seguridad Jalisco, recibió información del Servicio de Marshals de los Estados Unidos sobre la búsqueda de tres ciudadanos de aquel país, identificados como Julián “N”, de 28 años; Eduardo “N”, de 35 y Sergio “N”, de 51.

Los tres hombres tenían en su contra órdenes de aprehensión emitidas desde octubre de 2025 en un Tribunal de Distrito del Estado de California, por los delitos de fraude electrónico mediante criptomonedas, conspiración para lavado de dinero y operaciones de lavado de dinero.

Con la información y datos aparte obtenidos por la Policía Cibernética de Jalisco, se establecieron dos lugares que presuntamente frecuentaban los individuos; uno de ellos era en la Colonia Prados del Nilo, en Guadalajara, en donde los agentes jaliscienses desplegaron un cerco operativo con la unidad de Drones y elementos de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP).

La acción rindió resultados en el cruce de Avenida Río Nilo y la Calle José Joaquín Herrera, en donde se identificó e interceptó a Julián y Eduardo, por lo que se notificó a las autoridades estadounidenses y ambos fueron entregados Instituto Nacional de Migración (INM).

Detenido en Jalisco era buscado por el FBI

Como parte de las mismas investigaciones, Sergio “N” fue localizado en el cruce de Bulevar Puerta de Hierro y Paseo Andares, en la Colonia Puerta de Hierro, en Zapopan.

En ese punto, los elementos detectaron al objetivo, quien también fue detenido t trasladado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara ante las autoridades migratorias.

Los tres ciudadanos estadounidenses fueron entregados al INM para ser puestos a disposición del citado tribunal en California.