La Rectora de la UdeG visitó la Cámara de Diputados para que se incremente el Gasto Federal en 2027

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La rectora general de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Planter Pérez, se reunió en la Cámara de Diputados federal con la legisladora de Morena, Mery Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto, para revisar las necesidades presupuestales de la casa de estudios para 2027.

Abordada vía telefónica, la diputada Mery Gómez Pozos, relató que la rectora le hizo notar que, para el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación, la UdeG tiene que recibir el subsidio que atienda los indicadores de ampliación de matrícula, la cual ya es muy cercana a la de la UNAM.

El subsidio federal para la UdeG este año es de 7 mil 676 millones de pesos y la universidad espera que el incremento supere el índice anual de inflación.

“Fue una presentación que me hicieron la rectora y el equipo que la acompañaban de la matrícula tan grande que tiene la Universidad de Guadalajara muy cerquita de la matrícula que tiene la UNAM y de todos los esfuerzos que han hecho en el tema de pensiones, por ejemplo, para que sea un proceso que no le cueste a la federación y que no tenga que cargar en un futuro con las pensiones de los trabajadores de la UdeG y se le reconoce ese esfuerzo a la Universidad”, dijo.

Gómez Pozos se comprometió con la rectora general de presentar las necesidades presupuestales de la UdeG, e incluso de llevar las peticiones en forma directa a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Ese fue el compromiso que hicimos, de yo llevarme eso a la mesa, si es necesario con la presidenta para la hora de acordar las ampliaciones y reducciones que haremos en el próximo Presupuesto de Egresos de la federación y pues obviamente, contemplar a la Universidad de Guadalajara”, dijo.

La rectora general de la UdeG, Karla Planter, acudió en compañía del secretario general de la institución, César Barba Delgadillo, así como el vicerrector académico, Jaime Andrade Villanueva.

Entre los proyectos que tiene la UdeG están los de seguir adelante con la construcción de los campus de los centros universitarios de Tlaquepaque, Tlajomulco, Guadalajara y Chapala.

La legisladora dijo que a la Universidad también le interesa que pueda asignarse gasto para la contratación de nuevas plazas docentes, ya que en este año no hubo recursos para ello.

La UdeG tiene una matrícula de 344 mil alumnos, mientras que la UNAM cuenta con una población estudiantil de 370 mil.