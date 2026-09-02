El senador Clemente Castañeda advierte que no habrá alianza electoral con el PRI en 2027

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Ante el llamado que hizo el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, para construir una gran alianza electoral opositora a Morena, para las elecciones federales de 2027 y de 2030, el coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda, rechazó tal iniciativa.

El senador jalisciense dijo que el PRI no tiene autoridad moral para convocar a esa alianza opositora y que MC prefiere caminar solo.

“Yo ayer pensaba justo en eso y escuchaba el discurso del PRI. El PRI no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera –lo digo con respeto-, pero nosotros hemos definido nuestra ruta política y así vamos a seguir”, dijo.

Clemente Castañeda no dio más detalles sobre el tema electoral, sin embargo, hizo críticas a la presidenta Claudia Sheinbaum, tras la presentación de su II Informe de Gobierno y dijo que debe hacerle frente a las acusaciones que ha hecho Estados Unidos por los casos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y del senador por ese mismo estado, Enrique Inzunza, a quienes vincula con el crimen organizado.

“Yo creo que la presidenta lo que está haciendo es buscando evasivas, sobre todo para no asumir la responsabilidad. Más allá de lo que señale el gobierno de Estados Unidos respecto a los funcionarios mexicanos, lo cierto es que lo que llama la atención es la inacción del gobierno federal para atender estos señalamientos. Me parece que hay que decirle a la presidenta que lo que debe hacer es asumir su responsabilidad, ella y el gobierno federal, no buscar evasivas, no buscar pretextos”, aseveró.

Castañeda dijo que él no percibe que el gobierno de Estados unidos quiera influir en el próximo proceso electoral. Agregó que el gobierno del vecino país ha sido claro en la solicitud con fines de extradición de varios funcionarios de Sinaloa, incluido el senador Inzunza.

Sin embargo, llama la atención, agregó, que no hay de parte de la Fiscalía General de la República respuestas efectivas a los señalamientos sobre algunos políticos morenistas.