Laura Imelda rinde informe ante 15 mil personas: avances en seguridad, bienestar e infraestructura

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Ante más de 15 mil asistentes reunidos en la Unidad Deportiva Valentín Gómez Farías, la presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, presentó su Segundo Informe de Gobierno “Incansable por Tlaquepaque”. En su mensaje subrayó avances en seguridad, bienestar, infraestructura y transparencia, refrendando su compromiso con la Cuarta Transformación.

En materia de seguridad, la alcaldesa informó que los delitos disminuyeron 30 por ciento y el homicidio doloso 40 por ciento, gracias a una inversión anual superior a 160 millones de pesos. La Policía Municipal pasó de 36 a más de 100 patrullas operativas, mientras que más de mil 400 elementos recibieron nuevo equipamiento y uniformes. Además, se instalaron más de 220 cámaras conectadas al C4 y se consolidaron senderos seguros en 20 colonias. La estrategia de proximidad social alcanzó a 147 mil habitantes mediante casi 250 reuniones vecinales.

En el eje de bienestar, Pérez Segura destacó que los programas sociales municipales benefician a casi 100 mil familias con recursos propios y sin intermediarios. El programa Mujeres Líderes de Esperanza alcanzó a 7 mil 200 jefas de familia, mientras que Bienestar Incluyente apoya a cerca de 3 mil personas con discapacidad. Asimismo, se entregaron 86 mil mochilas con útiles escolares y se fortaleció la Cruz Verde, que pasó de dos a ocho ambulancias, incluidas unidades de terapia intensiva.

La inversión en obra pública se cuadruplicó, alcanzando mil millones de pesos, con intervenciones en las 370 colonias del municipio. Entre los proyectos estratégicos destacó el avance del Cablebús, cuyo registro ya fue incorporado a la Secretaría de Hacienda, la modernización del alumbrado público con tecnología LED y el Plan Maestro contra Inundaciones, que ha destinado más de 200 millones de pesos en obras preventivas. También se realizaron intervenciones en el ingreso a Las Juntas y en la calle Leocares, que permitió ampliar el transporte público hasta el Centro Universitario de Tlaquepaque.

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En el ámbito cultural y deportivo, la presidenta anunció que la cancha de la Unidad Valentín Gómez Farías será sede del equipo profesional Alfareros de Tlaquepaque. El Festival de Muertos registró 450 mil asistentes, la Judea alcanzó 262 mil visitantes y el Premio Nacional de la Cerámica reunió a representantes de los 32 estados. Durante el Mundial Social, el municipio recibió a más de 100 mil personas en cinco sedes, con una derrama económica superior a 200 millones de pesos.

Finalmente, Laura Imelda refrendó su compromiso con la Cuarta Transformación y llamó a mantener al pueblo como protagonista de las decisiones públicas. “Aquí no hay divisiones ni rompimientos, hay continuidad y amor al pueblo”, afirmó, agradeciendo la confianza de las y los tlaquepaquenses y asegurando que su gobierno continuará trabajando de manera incansable por una transformación humanista.

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