Reportan saldo de 5 muertos por enfrentamientos entre Ejército y CJNG

Jilotlán de los Dolores. FOTO: Redes sociales

Incursiones militares en dos campamentos clandestinos pertenecientes al Cártel Nueva Generación (CNG) en el municipio de Jilotlán de los Dolores, provocaron enfrentamientos con saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y un militar muerto en cumplimiento del deber.

Las incursiones fueron realizadas por Fuerzas Especiales del Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

Se dijo que los elementos del gobierno federal fueron atacados a tiros cuando descubrieron los narcocampamentos y al repeler la agresión, cuatro presuntos delincuentes quedaron muertos, mientras que dos militares resultaron heridos y tuvieron que ser llevados al Hospital Militar de Apatzingán, Michoacán, donde uno dejó de existir.

A los presuntos delincuentes les aseguraron un fusil Barret calibre .50 y otras cuatro armas largas, más de 100 bombas y artefactos explosivos de fabricación casera, aparte de seis vehículos -uno de ellos blindados-, balas, cargadores y ropa táctico.

OTRO OPERATIVO EN SANTA MARÍA DEL ORO

En Santa María del Oro, Jalisco, hubo otro despliegue de fuerzas federales, en las que se aseguró un laboratorio clandestino para la fabricación de metanfetamina, el cual sería operado por un cártel de Michoacán.

En el lugar se decomisaron condensadores industriales, más de mil 600 litros de sustancia química cruda para destilar, mil 140 kilogramos de amoniaco en polvo y 150 kilos de cloruro de calcio.