Ofrecen apoyo legal y profesional a estudiantes de Preparatoria de Santa Anita, por casos de acoso

La Secretaría de Igualdad Sustantiva ofreció escuchar a las alumnas y orientarlas en caso de que quieran proceder por la vía legal.

La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISMH) puso a disposición de las estudiantes de la Preparatoria Santa Anita de la Universidad de Guadalajara (UdeG), los servicios profesionales de la dependencia, para darles asesoría integral y acompañamiento a ella y a sus familias.

Esto, luego de que estudiantes de ese plantel se manifestaron el viernes pasado, para denunciar casos de presunto acoso hacia alumnas de la preparatoria.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Igualdad Sustantiva dijo que ofreció asesoría legal para las acciones que decidan emprender. A las estudiantes, la dependencia les expresó que “no están solas” y les dijo que están abiertas a escucharlas, atenderlas y acompañarlas en un entorno seguro y de confianza.

A la UdeG, la Secretaría le hizo saber a las autoridades el interés de colaborar para atender los casos que se hayan registrado en atención a sus competencias y de pleno respeto a la autonomía de la casa de estudios.

Ninguna mujer, adolescente o niña debe sentirse insegura en su escuela. Los espacios educativos deben ser lugares de formación, confianza y respeto, libres de acoso y de cualquier forma de violencia.

La Secretaría de Igualdad Sustantiva del gobierno estatal hizo un llamado firme a los medios de comunicación, plataformas digitales y a la sociedad en general, a no difundir imágenes, videos o nombres o cualquier información que permita identificar o revictimizar a niñas, niños y adolescentes. Su interés superior, privacidad y dignidad deben estar por encima de cualquier interés informativo.

La UdeG separó de sus funciones y prohibió la entrada al plantel a un profesor de la Preparatoria de Santa Anita, tras denuncias de acoso. La rectora general, Karla Planter confirmó la separación del docente y la apertura de un procedimiento administrativo laboral bajo perspectiva de género.

Las alumnas realizaron protestas el viernes pasado y colocaron un tendedero de denuncias en el plantel.

El fiscal Salvador González de los Santos indicó que se abrió investigación sobre el caso.