Honran en Jalisco a los Niños Héroes a 179 años de la defensa de Chapultepec

Con un llamado a mantener vigente el legado de valentía, lealtad y patriotismo de quienes defendieron a México, autoridades civiles y militares conmemoraron el CLXXIX Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, durante una ceremonia realizada en las instalaciones de la 15/a. Zona Militar.

El acto fue encabezado por Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno de Jalisco, en representación del gobernador Pablo Lemus Navarro, y recordó la defensa del Castillo de Chapultepec ocurrida el 13 de septiembre de 1847, considerada uno de los episodios emblemáticos de la historia nacional.

Durante la ceremonia se rindió homenaje a los cadetes que participaron en la defensa del Castillo y se recordó a cada uno de los llamados Niños Héroes. Como parte del acto se realizó además una guardia de honor con la Bandera Nacional a media asta, en memoria de quienes perdieron la vida durante la defensa de la Patria.

El general de Brigada de Estado Mayor Santos Gerardo Soto, comandante de la 15/a. Zona Militar, señaló que el legado de los jóvenes cadetes trasciende el ámbito militar y contribuye a fortalecer la identidad nacional, al representar un referente de libertad y dignidad.

Sostuvo que mantener viva su memoria implica transmitir a las nuevas generaciones valores como solidaridad, disciplina, lealtad y compromiso, además de promover acciones cotidianas de respeto a las instituciones y de construcción de un México más justo y próspero.

La ceremonia concluyó con las tradicionales arengas: “¡Vivan los Niños Héroes de Chapultepec!, ¡Viva el Heroico Colegio Militar!, ¡Viva México!”

Al evento también asistieron Roberto Alarcón Estrada, coordinador general estratégico de Seguridad en Jalisco, y Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación, además de otras autoridades estatales y federales.