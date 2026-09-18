“Resident Evil: Noche Cero”, la mejor adaptación del videojuego clásico

“Resident Evil” es una serie de videojuegos de terror, creada por la célebre compañía Capcom. Consiste en aventuras en las que los jugadores suelen sobrevivir en entornos habitados por zombis y otras criaturas mutadas.

Resident Evil: Noche Cero

La franquicia se ha expandido a otros medios, como películas de acción real, películas animadas, series de televisión, cómics y más productos. Sencillamente, es la franquicia de terror más taquillera. “Resident Evil” llegó al cine en 2002 con una saga que tuvo seis entregas, estelarizadas por Milla Jovovich, terminando en 2017.

Aunque las películas han recibido críticas generalmente negativas, la saga cinematográfica creó su propio fandom, aparte de los seguidores del videojuego. En su momento, fue la saga de películas basada en un videojuego más taquillera, la saga de películas de terror más taquillera y la saga de películas de zombis más taquillera. La serie conserva el récord de más adaptaciones cinematográficas de acción real de un videojuego.

Resident Evil: Noche Cero

Después de varias desastrosas adaptaciones que han llevado al universo de esta saga por diferentes caminos, parece que la saga está lista para comenzar una vez más con “Resident Evil: Noche Cero”, una propuesta mucho más aterradora que pretende dejar atrás lo visto en entregas anteriores para construir una historia completamente original ambientada en el mundo de los videojuegos, donde vamos a ver referencias directas y escenas que los fans identificarán de inmediato.

De la mano de Zach Cregger, uno de los directores más visionarios y aclamados de los últimos años, llega esta nueva aventura que busca plasmar los mejores elementos del survival horror que convirtieron a “Resident Evil” en una de las franquicias más queridas de los videojuegos durante sus 30 años de historia. Ahora llega una nueva entrega donde todo prácticamente inicia desde cero.

Resident Evil: Noche Cero

Cabe señalar que el director Cregger coescribió el guion con Shay Hatten y se nota que se tomaron en serio la tarea e hicieron una historia orgánica que realmente le hace justicia al videojuego. La película es el segundo reinicio y la octava entrega en general de la serie de películas de la saga, y contará una historia original sin relación con las películas anteriores e inspirada en los primeros videojuegos de la serie.

Esta película está protagonizada por Austin Abrams como Bryan, un mensajero médico; Zach Cherry como Dave; Kali Reis como Pauline; Paul Walter Hauser como Carl, y Johnno Wilson como Max.

Ambientada en paralelo a los eventos del videojuego “Resident Evil 2” (1998), la película sigue a un repartidor de material médico —transporta órganos— llamado Bryan (Abrams), quien está cansado y a punto de terminar su jornada. Ya es de noche y, aparte, está teniendo problemas con su pareja, Michelle. Llega para hacer su última entrega a un hospital, donde le piden hacer una entrega más, pero ofreciéndole el doble de la paga, por lo que, aun con todo lo que trae cargando, acepta.

Resident Evil: Noche Cero

Pero lo que parecía ser una entrega más se complica cuando, al manejar por un camino nevado y solitario, se le cruza un ser extraño al cual atropella. Tratando de buscar ayuda y todavía con su misión de entregar una carga importante, termina en un lugar misterioso donde, de pronto, se ve atrapado por un brote viral de monstruos infectados y tiene que luchar por sobrevivir durante una noche.

Este año, las películas de terror y suspenso que han triunfado tanto en crítica como en taquilla han sido las que no han sido parte de una franquicia, con una historia interesante donde lo más impresionante es la relación entre el protagonista y la amenaza —el factor humano contra lo sobrenatural—, más allá del monstruo imbatible y con pocos efectos especiales.

En esta nueva entrega de “Resident Evil” pasa algo similar: el verdadero protagonista es la historia, la aventura y su desarrollo. La trama es muy minimalista comparada con la famosa saga de Milla Jovovich, pero, a diferencia de la tendencia antes mencionada, esta película sí pertenece a una franquicia, aunque prácticamente inicia de cero. Además, aquí sí vamos a ver monstruos —zombis— impresionantes y efectos especiales muy específicos e impresionantes.

Resident Evil: Noche Cero

La película está llena de sustos y sobresaltos. Abusa del famoso “jump scare”, pero de una forma que encaja perfecto con la narrativa. No es para cinéfilos que se impresionen fácilmente: tiene escenas muy fuertes, muy explícitas y todo el estilo de persecución de “Resident Evil”. Tiene muchas referencias al videojuego y hay criaturas y escenas que los cinéfilos gamers identificarán de inmediato.

La trama se ambienta en paralelo a los eventos clásicos de “Resident Evil 2” (1998), pero enfocándose en la vulnerabilidad de un civil ordinario en lugar de un policía o soldado de élite. Sin los personajes icónicos como Leon, sin Jill, sin sobrecarga de efectos especiales y sin acrobacias imposibles. Solo un tipo común llamado Bryan intentando sobrevivir al peor brote del Virus T en medio de la tétricamente célebre Raccoon City. Parece increíble que hayan pasado 30 años para que por fin se realizara una película fiel al videojuego.

Los planes para un nuevo reinicio de la saga comenzaron a principios de 2022, curiosamente tras el fracaso crítico y comercial de “Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City” (2021) y la cancelación de la serie de Netflix. La preproducción comenzó oficialmente en enero de 2025, con la compañía Constantin coproduciendo la película junto a PlayStation, mientras que Cregger dirigiría y coescribiría el guion con Hatten.

Resident Evil: Noche Cero

Recomendable para los cinéfilos de estómago fuerte, fans del videojuego y del cine de terror. ¡Nos vemos en el cine!

DATOS

Los invito a checar mi Facebook: CINÉFILO HD y COMICTLÁN TV, donde platico sobre cine de superhéroes y de culto, además de tener promociones con obsequios.