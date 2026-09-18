“El ojo del mundo”: una ventana al libro ilustrado

Guadalajara abrió sus puertas a distintas formas de entender el libro ilustrado con la inauguración de “El ojo del mundo”, exposición internacional que reúne el trabajo de 13 editoriales provenientes de igual número de países y que por primera vez llega al continente americano.

“El ojo del mundo”

La muestra fue inaugurada el pasado jueves 17 de septiembre en el Ex Convento del Carmen, después de la presentación oficial del proyecto, que contó con la participación de Christine Morault, directora de Éditions MeMo, de Francia, editorial que concibió la iniciativa en Nantes.

Con el lema “Miradas del mundo: identidades artísticas que cruzan fronteras”, la exposición propone un recorrido por publicaciones, propuestas gráficas y trabajos de artistas, diseñadores y editores que utilizan el libro ilustrado como un espacio de creación, experimentación y diálogo entre culturas.

“El ojo del mundo” nació en Nantes y posteriormente recorrió distintas ciudades de Europa y Asia, entre ellas Varsovia, Bolonia, Tábor y Seongnam. Guadalajara se convierte en la sexta ciudad que recibe el proyecto y en la primera sede en América.

“El ojo del mundo”

Durante la inauguración, el secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio Rubio, destacó la llegada del proyecto como resultado de un trabajo de colaboración con editores, especialistas y el equipo de Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco.

El funcionario señaló que la propuesta también permite reflexionar sobre la manera en que actualmente se relacionan las personas con la lectura, en un contexto marcado por las redes sociales, la inteligencia artificial y la expansión de los contenidos audiovisuales. En ese sentido, definió al libro impreso como un objeto que conserva una dimensión artística y personal frente a la cultura de la inmediatez.

La editora Peggy Espinosa, de Petra Ediciones, explicó que el proyecto nació como una celebración del libro ilustrado, la imagen, la ilustración y la lectura, pero que con su recorrido internacional se convirtió también en un espacio para el intercambio entre distintas culturas.

“El ojo del mundo”

Uno de los puntos centrales de la propuesta es precisamente la capacidad de las imágenes para cruzar las barreras del idioma. Aunque los libros se presentan en sus lenguas originales, la ilustración permite establecer vínculos con lectores de otros territorios y acercarlos a diferentes formas de mirar y contar.

En la exposición participan editoriales de Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, Sudáfrica y México. Entre ellas se encuentran A buen paso, Babobab, Book Dash, Éditions MeMo, Il Gatto Verde Edizioni, Jaimimage, Magikon Publishing, One Stroke, Petra Ediciones, Planeta Tangerina, Tara Books, Topipittori y Wytwórnia.

La programación alrededor de la muestra amplía este diálogo con seis paneles, 12 talleres gratuitos y una presentación de libro, con la participación de más de 20 especialistas locales, nacionales e internacionales.

Así, durante cuatro días, “El ojo del mundo” no sólo presenta libros, sino que convierte al Ex Convento del Carmen en un espacio para hablar sobre ilustración, narrativa visual, edición, diseño, infancia y las posibilidades del libro como objeto artístico.

“El ojo del mundo”

Datos

“El ojo del mundo” permanecerá abierta hasta el 8 de noviembre en el Ex Convento del Carmen, ubicado en avenida Juárez 612, Centro, Guadalajara.

El recinto puede visitarse de martes a sábado de 11:00 a 17:00 horas y domingos de 11:00 a 14:00 horas.

La entrada a la exposición y a los paneles es gratuita. Los talleres también son gratuitos, aunque requieren registro previo y tienen un cupo máximo de 20 participantes.

Actividades

Viernes 18 de septiembre

10:00 a 11:30 am / Panel: Filosofía creativa, forma, espacio y juego / Modera: Andrea Fuentes / Participan: Madalena Matoso, Planeta Tangerina, PortugalFilosofía creativa: desafiar y cuestionar / Ai Komagata, One Stroke, JapónForma, espacio y juego: redefiniendo la experiencia de lectura visual y táctil.

12:00 a 1:30 pm / Panel: Memoria editorial e internacionalización / Modera: Aditi Ruiz / Participan: Christine Morault, Éditions MeMo, FranciaMemoria, tipografía y riesgo editorial / Paolo Canton, Topipittori, ItaliaLa internacionalización como herramienta para trabajar más y mejor.

4:30 a 6:00 pm / Panel: Ilustración, narrativa y temáticas sociales / Modera: Erandi Barbosa / Participan: Junita Makina (Ruth Juan), España / El arte que sana y denuncia. Temática social y de género. Bruno Valasse, México / Traducir el mundo en trazos: el poder de la ilustración informativa y la narrativa visual infantil.

7:00 pm / Presentación del libro “Reimaginar la mirada. Cartografías, rutas y saberes del libro ilustrado” / Participan: Andrea Fuentes Silva, autora; Peggy Espinosa y Solin Sekkur (Diego Fernández).

Sábado 19 de septiembre

10:00 a 11:30 am / Panel: El viaje y la narrativa visualModera: María Teresa Orozco / Participan: Fernando Vázquez, España / El viaje y la exploración en la gráfica iberoamericana / Andrea Fuentes, MéxicoLa imagen que narra: el arte de la narrativa visual en la LIJ mexicana.

Talleres:

Madalena Matoso, Portugal / Cómo ver cosas invisibles: a veces, una baraja de cartas es todo lo que hace falta.

Paolo Canton, Italia / Cómo reconocer un buen libro. Un análisis colectivo.

12:00 a 1:30 pm / Panel: Narrar las infancias y construir personajes / Modera: Tessie Solinis / Participan: Cecilia Rébora, México / Más allá de las palabras: narrar las infancias desde la ilustración y las letras.

Solin Sekkur (Diego Fernández), México / Una reflexión sobre el vínculo entre personaje y lector.

Talleres:

Junita Makina (Ruth Juan), España / Mascarada. Taller infantil de construcción y diseño de máscaras en relieve / Fernando Vázquez, España / El bosque secreto.

Erick Güicho, México / Personajes, trazo y diversión: dibujando historias divertidas.

4:30 a 6:00 pm. / Panel: El libro como escenario y la fotografía como relato / Modera: Ángela María Godoy / Participan: Mario Martín del Campo, México / El libro como escenario. La magia y el humor en el arte / Jill Hartley, Estados UnidosMás allá del registro: etnografía, azar y hechura de libros visuales.

Talleres:

Bruno Valasse, MéxicoNarrativa visual y metáfora ilustrada / Impronta, México / Letterpress.

Solin Sekkur (Diego Fernández), México / Laboratorio de personajes que cuentan historias.

Domingo 20 de septiembre

10:00 a 11:30 am / Talleres: Jill Hartley, Estados Unidos / Foto dominó / Alejandra Barba, MéxicoEl álbum ilustrado como laboratorio.

12:00 a 1:30 pm / Talleres: Ai Komagata, One Stroke, Japón / Uno es dos / Mario Martín del Campo, México / Engranajes de la imaginación: títeres y máscaras fantásticas