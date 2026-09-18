“Isela se observaba en el espejo cada mañana, cada tarde, cada noche. No para verse, sino para acechar una grieta en su reflejo. Una falla mínima que probara que algo, lo que fuera, todavía podía romperse. El espejo ovalado, empotrado entre columnas de madera oscura, no devolvía rostros: los retenía...”.

“El recuerdo de Isela”, de ROMay

Tuvimos la suerte, gracias a la velocidad de las redes sociales, de entrar en contacto con ROMay, escritora morelense de narrativa gótica y poesía. Su obra, y estamos seguros que será motivo de amplia tentación, parte de explorar las posibles fisuras entre la conciencia y la sobrenaturalidad.

Con interés en los estragos que causa la memoria fragmentada, la pérdida y las notables marcas emocionales que persisten en quienes la padecen, sus letras ponen especial énfasis en trabajar con voces fragmentadas y en espacios cargados de memoria “donde el cuerpo y la casa se convierten en territorios de lo no dicho”.

Su primera novela, “El recuerdo de Isela” (bajo el sello Editorial Alas de Cuervo), sigue precisamente a una protagonista que sufre de memoria fracturada. Pero la ruptura, y lo anticipamos un poco, no se detendrá únicamente con la pérdida de sí misma: Ante la disolución de muchos de los rasgos que conforman la identidad de Isela, nos iremos enfrentando a una insinuada, y a veces, clara apertura para que una misteriosa e inquietante presencia nuble nuestro juicio. Y, desde luego, nos viene a la cabeza la pregunta obligada: ¿En qué podemos depositar la confianza cuando es nuestra propia memoria la que nos oculta las respuestas?

ROMay construye para sus lectores una novela que encierra un doble misterio: el médico, familiar y social (con la posibilidad de un padecimiento y su debido diagnóstico, con los secretos y las verdades a medias, y aquello que las personas que nos rodean pueden ocultarnos para nuestro supuesto beneficio); y lo que carece de explicación y va construyéndose a través de símbolos (la casa, sus espejos, ecos y pasadizos secretos…).

“El recuerdo de Isela”, de ROMay

Mientras Isela intenta reconstruir su propia historia, irán surgiendo recuerdos ajenos, silencios heredados y una casa que parece conservar escenas imposibles. Sus médicos hablan de un trastorno, su familia evade la verdad y los espejos devuelven más de lo que reflejan. Cada respuesta la acerca a una revelación inquietante: el verdadero peligro no es lo que Isela olvidó, sino aquello que alguien ha estado recordando por ella desde el inicio de todo…

¡Anímense a conocer a ROMay y “El recuerdo de Isela”!