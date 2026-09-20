Jalisco Corre por la Paz reúne a mil personas en carrera de 5 kilómetros

Con la participación de mil corredoras y corredores, se realizó la segunda edición de “Jalisco Corre por la Paz”, carrera organizada por el Gobierno de Jalisco que reunió a ciudadanía y elementos de corporaciones de Seguridad en una jornada deportiva en Guadalajara.

La actividad se llevó a cabo en avenida de la Paz, en la colonia Mexicaltzingo, donde las y los participantes compitieron en la prueba principal de cinco kilómetros, además de carreras infantiles de 50, 100, 150 y 200 metros.

La carrera contempló categorías femenil y varonil tanto para integrantes de las corporaciones de Seguridad como para ciudadanía, además de competencias dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

El circuito de cinco kilómetros recorrió avenida de la Paz y avenida 16 de Septiembre, con retornos establecidos en Mexicaltzingo, Leandro Valle, Comercio y Pavo. Las y los corredores realizaron dos vueltas al circuito para completar la distancia establecida.

De acuerdo con el Gobierno de Jalisco, el objetivo de la actividad fue generar un espacio de convivencia entre la ciudadanía y las instituciones de Seguridad, utilizando el deporte como una vía para fortalecer la cercanía y la participación comunitaria.

Lorena López Guízar, secretaria ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, participó en la carrera de cinco kilómetros junto con Neri Quintero Barragán, presidente municipal de Amacueca; Francisco Javier Valencia Aldrete, director de Ciudad Maratón, y Juan Pablo Fernández, director de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet de Jalisco.

También participaron integrantes de distintas corporaciones de Seguridad y ciudadanía, quienes compartieron el recorrido con familias y menores que acudieron a las competencias infantiles.

Al concluir las carreras se realizó la premiación de las distintas categorías y las y los participantes recibieron sus medallas.

Con esta segunda edición, el Gobierno estatal señaló que busca mantener este tipo de actividades como espacios de encuentro entre instituciones y ciudadanía, además de promover la convivencia y la participación comunitaria a través del deporte.