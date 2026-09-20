Las lluvias registradas durante la madrugada de este domingo provocaron el desbordamiento del Arroyo Zapotlanejo, generando inundaciones y daños materiales en viviendas y distintas zonas del municipio.

Dan atención a familias afectadas por lluvias en Zapotlanejo

De manera preliminar, el Gobierno de Jalisco reportó 143 viviendas afectadas, aunque la cifra continúa en actualización conforme avanzan los trabajos de evaluación en las zonas afectadas.

Personal de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), Protección Civil y Bomberos Jalisco, así como autoridades municipales, mantienen recorridos para conocer las condiciones de las familias y determinar las necesidades más urgentes.

La atención es coordinada por Priscilla Franco Barba, secretaria del Sistema de Asistencia Social, y Silvia Patricia Sánchez González, presidenta municipal de Zapotlanejo. En los trabajos participan más de 30 personas de la SSAS, quienes realizan el levantamiento de información sobre las viviendas y las pérdidas de menaje para determinar los apoyos correspondientes.

Dan atención a familias afectadas por lluvias en Zapotlanejo

Como parte del proceso, se espera que el Gobierno Municipal de Zapotlanejo presente la declaratoria de emergencia ante el Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN), con el objetivo de continuar con la gestión de apoyos conforme al procedimiento establecido.

La atención continuará este lunes 21 de septiembre, cuando se instale un módulo en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Bellavista, para que las personas que no se encontraban en sus viviendas durante los recorridos puedan reportar las afectaciones y sean incorporadas al levantamiento de información.

Datos

Módulo de atención: Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Bellavista

Fecha: Lunes 21 de septiembre

Dirección: Avenida Zapotlanejo número 73, colonia Bella Vista, Zapotlanejo.