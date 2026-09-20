En dos años, el edil Juan Alberto Salinas presentó 146 propuestas en el Cabildo de Guadalajara

Juan Alberto Salinas presentó su informe en Salón de Cabildos. Preside dos comisiones en el Ayuntamiento.

Proteger la economía de las familias, ampliar derechos y vigilar como funciona y gasta el gobierno de Guadalajara, son tres de los ejes de trabajo del regidor Juan Alberto Salinas Macías, quien coordinó a la bancada de Morena al comienzo de la Administración y recién se cambió al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El edil ha presentado 146 propuestas en temas como movilidad, agua, vivienda, servicios públicos, economía familiar y transparencia.

Dentro de las proposiciones presentadas en las sesiones del pleno del Ayuntamiento, el edil planteó mantener sin incrementos la tarifa para los usuarios del programa Mi Bici. Salinas Macías dijo que el objetivo de esta iniciativa es proteger la economía de los usuarios y evitar que el precio se convierta en una barrera para acceder a esta alternativa de movilidad. La suscripción anual a Mi Bici es de 600 pesos.

Sobre el mismo tema, propuso ampliar la infraestructura ciclista de Mi Bici a la zona oriente de Oblatos. Además, dijo que deben mejorarse las condiciones de las banquetas y desarrollar rutas para entrenamiento de atletismo.

En materia de agua, el regidor del PVEM ha tratado asuntos relacionados con la calidad y el abasto, tarifas del SIAPA, inundaciones, pipas, enfermedades relacionados con el agua, adeudos y prevención de socavones.

Para quienes encuentran en los bazares una fuente de ingresos, el representante popular presentó una iniciativa para reconocer jurídicamente esta actividad e incorporar un Régimen Municipal de Inclusión Productiva, con la idea de mejorar condiciones para quienes dependen de esta actividad económica.

Como presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, Juan Alberto Macías ha dado seguimiento a contratos, licitaciones, concesiones, gasto público y funcionamiento de servicios municipales.

El edil también preside la Comisión de Espectáculos, Festividades y Conmemoraciones Cívicas.

“Se ha dado la defensa en todo momento por la ciudad, trabajando particularmente en dos ejes: el combate a las desigualdades estructurales de nuestra ciudad y el combate a la corrupción. (…) El cuidar no debe ser simplemente un eslogan, sino una actividad permanente de gobierno y nosotros hemos estado del lado de las personas”, finalizó.