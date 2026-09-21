La legisladora Mónica Magaña expresó su deseo de competir para ser la candidata de MC a Zapopan

Mónica Magaña, es representante popular del distrito 10 de Zapopan.

La diputada Mónica Magaña, representante de Movimiento Ciudadano en el distrito 10 de Zapopan, expresó su deseo de competir por la alcaldía de ese municipio en las votaciones locales de 2027.

Dijo que en las cuatro elecciones recientes donde MC ha triunfado en Zapopan, el punto central ha sido que no se han registrado divisiones internas y eso deberá cuidarse para este siguiente proceso interno en el partido naranja.

“Claro, sería un honor para mi ser alcaldesa de Zapopan, pero estoy convencida que no se trata solamente de aspiraciones personales, sino de un proyecto común al que tengo la responsabilidad y el honor de pertenecer desde hace 13 años. Zapopan es mi hogar, ahí nací, ahí crecí, ahí me he desarrollado, soy diputada reelecta de esta comunidad, de esta ciudad”, dijo.

Magaña tiene 31 años de edad, es abogada y tiene una maestría en Gobernanza y Comunicación Política. En el Congreso local preside la Comisión de Salud.

“Yo de lo que estoy convencida es que lo mas importante es defender el proyecto, defender el equipo que hoy hemos consolidado de ciudadanas, de ciudadanos y de la propia Ciudad de las Niñas y los Niños, empezado por Juan José, -perdón- empezado por el gobernador Pablo Lemus, hoy encabezado por Juan José Frangie en la ciudad”, expresó entrevistada en el Congreso.

En algunas encuestas se menciona a las diputadas Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, como posibles aspirantes de MC a Zapopan, al igual que el coordinador parlamentario José Luis Tostado e Isaura Amador, coordinadora de Cercanía con la Comunidad del Ayuntamiento.

El proceso interno en Movimiento Ciudadano está por comenzar, dijo la representante popular.

“Nosotras estaremos buscando participar, las reglas están por compartirse, el partido está obligado para noviembre a publicar cuáles serán esas reglas, cómo será el método, cuáles serán las posibilidades, recordemos que hasta hace algunos meses los criterios eran para que solo mujeres compitieran, eso obligó a que se evaluara a todas las compañeras, aquí en el Congreso habemos tres diputadas de Zapopan”, dijo.

El proceso electoral en Jalisco comienza en octubre y casi enseguida los partidos presentarán sus métodos de elección en cada uno de los 125 municipios de Jalisco.