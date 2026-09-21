Quieren incluir a vecinos y personas expertas en temas hídricos en la Junta de Gobierno del SIAPA

La iniciativa tiene el respaldo de académicos y consultores en temas del agua.

La Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) debe reconfigurarse para reducir el peso gubernamental y ampliar la representación ciudadana y técnica.

Eso señalaron especialistas en temas hídricos y la diputada Mariana Casillas, quien presentó una iniciativa para reformar la Ley del SIAPA y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Jalisco.

Se propone que, de los 17 integrantes de la Junta de Gobierno, cuatro sean representantes vecinales, un representante de la Universidad de Guadalajara (UdeG), un representante del Consejo de Industriales, cuatro consejeros ciudadanos con especialidad en temas de ingeniería hidráulica, medio ambiente, finanzas o incluso en ciencias sociales y un consejero que sea representante de la sociedad civil, con experiencia en temas de agua y derechos humanos.

“¿Qué queremos? Que se atienda hidráulicamente la infraestructura que se necesita en el estado de Jalisco, pero que a la vez, que se haga una reingeniería a profundidad de cómo ha funcionado el SIAPA históricamente. La iniciativa va de eso: ciudadanizar al organismo, porque lo que queremos es que dependa 80% de las personas”, dijo.

La legisladora propone que el director del SIAPA sea elegido mediante una terna que sea sometida a la evaluación pública, con el voto de dos terceras partes de los integrantes de la Junta de Gobierno.

Hugo Briseño, representante del Centro de Ciudades Hidroadaptadas de la Universidad Panamericana (UP), aseguró que el modelo de gobernanza del SIAPA se agotó. Por ello, se requiere “ciudadanizar” las decisiones en el organismo y “despartidizarlo”, dándole una mayor independencia de la esfera gubernamental.

“Se busca que haya una planeación a largo plazo. Por ello, se propone que el cargo (de director del SIAPA) dure siete años. ¿Por qué siete años? Para que no coincida con elecciones municipales ni estatales, porque ustedes saben que cuando esto sucede pueden partidizarse este tipo de decisiones. Se busca el largo plazo y un punto adicional, buscamos que los cambios de los consejeros sean escalonados”, dijo.

El especialista en temas de agua, Josué Sánchez Tapetillo, dijo que la iniciativa debe avalarse por todas las fuerzas políticas y así evitar un director del SIAPA, como el que hubo en el gobierno de Enrique Alfaro, Carlos Torres, quien fue designado en forma unilateral por el ex gobernador, sin tener el perfil para ello.

La iniciativa también pide que exista un Programa Metropolitano de Gestión Hídrica con una visión mínima de 15 años.