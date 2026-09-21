Lleva Tlaquepaque mil 815 vacantes a distintos puntos del municipio

El Gobierno de San Pedro Tlaquepaque mantiene una oferta de mil 815 vacantes laborales provenientes de 146 empresas, mediante una Caravana de Empleo que recorre distintos puntos del municipio para facilitar el contacto entre personas buscadoras de trabajo y empleadores.

Las jornadas se realizan los martes, miércoles y jueves, de 10:00 a 14:00 horas. La estrategia busca llevar las vacantes fuera de las oficinas municipales y acercarlas a zonas donde se concentra la población.

El secretario de Fomento Económico y Cultural, Arwin Armando Ramos Casas, explicó que los recorridos también permiten atender a habitantes de comunidades alejadas.

“La intención es poder vincular a las empresas que ofrecen vacantes con toda la comunidad, con toda la ciudadanía. Por eso estamos impulsando el poder visitar diferentes puntos estratégicos del municipio y acercar la oferta laboral”, señaló Ramos Casas.

Los martes, la Caravana de Empleo se instala en las inmediaciones de la Presidencia Municipal; los miércoles visita de manera rotatoria las distintas delegaciones, mientras que los jueves se traslada a sitios de alta afluencia, entre ellos zonas periféricas y la estación del Tren Ligero.

El funcionario señaló que el recorrido por las delegaciones es una de las vías para ampliar el acceso al servicio, particularmente para quienes viven en zonas más alejadas.

“Buscamos la alternativa de poder llegar a las comunidades más alejadas, con la intención de tener ofertas rentables, ofertas con empresas legalmente instituidas y seguras”, destacó.

Las 146 empresas participantes concentran actualmente mil 815 oportunidades de empleo, con distintos perfiles y requisitos de contratación. Las personas interesadas pueden acudir con una solicitud de empleo o identificación para conocer las opciones disponibles.

El personal de la Dirección de Gestión Empresarial proporciona información sobre los requisitos de cada puesto y establece el contacto con las áreas de Recursos Humanos de las empresas para dar seguimiento a los procesos de selección.

Durante octubre, las jornadas se realizarán en las delegaciones de Santa Anita, San Pedrito, San Martín de las Flores y Las Juntas. Las sedes cambian cada mes como parte del esquema de rotación.