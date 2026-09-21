Cuestiona Mirza Flores recursos federales para agua en Jalisco; acusa a Morena de abandonar al estado

La coordinadora de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mirza Flores Gómez, cuestionó la distribución de recursos federales prevista para infraestructura hidráulica en 2027 y señaló que Jalisco recibiría una cantidad considerablemente menor a la contemplada para Veracruz, pese a tener poblaciones similares.

Durante una rueda de prensa, Flores sostuvo que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación plantea 552 millones de pesos para infraestructura hidráulica en Veracruz, mientras que para Jalisco contempla 8.4 millones de pesos en el programa federal correspondiente.

La documentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 se encuentra publicada por la Secretaría de Hacienda y permite consultar los recursos desagregados por entidad y programa.

“Jalisco y Veracruz tienen poblaciones equivalentes (8.75 vs. 8.57 millones de habitantes), pero el Proyecto de Presupuesto les asigna montos radicalmente distintos en el programa federal de infraestructura hidráulica: Veracruz 552 millones de pesos (64 pesos por habitante) y Jalisco apenas 8.4 millones (1 peso por habitante)”, señaló Flores Gómez.

La dirigente emecista también contrastó esos recursos con anuncios de inversión en infraestructura hídrica para otras entidades. De acuerdo con sus señalamientos, Veracruz tendría un presupuesto de 12 mil 200 millones de pesos para infraestructura relacionada con agua, mientras que el Estado de México dispondría de 111 mil millones; también mencionó recursos para proyectos de pozos en Acapulco, Guerrero, y Hermosillo, Sonora.

A partir de estas diferencias, Flores acusó al gobierno federal y a Morena de no destinar recursos suficientes para atender las necesidades de Jalisco. Su planteamiento se da mientras continúa la discusión del paquete económico federal para 2027; el proyecto presupuestario todavía corresponde a una propuesta y no al presupuesto aprobado.

La coordinadora de MC también cuestionó el incremento presupuestal general planteado para Jalisco, que ubicó en 241 mil 663 millones de pesos. Sostuvo que el aumento de 1.9 por ciento sería inferior al nivel de inflación que, según sus cálculos, rondó 4 por ciento.

Otro de los temas abordados fue el crecimiento de la deuda pública federal. Flores expresó preocupación por el incremento previsto y lo vinculó con el próximo proceso electoral.

“Nos preocupa que la deuda siga creciendo; en primer lugar, porque hace 8 años López Obrador dijo que no iban a endeudar al país; siete años después, han duplicado la deuda y van por más: están previendo aumentar la deuda del país en 1.7 billones de pesos; y esto, hay que insistir, en año electoral”, expuso Mirza Flores.

La dirigente de Movimiento Ciudadano cerró su posicionamiento con un llamado a que Jalisco cuente con mayores recursos federales para infraestructura de distribución, saneamiento y atención de los problemas relacionados con la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El reclamo por incorporar mayores recursos para Jalisco en materia de agua también ha llegado al ámbito legislativo federal: en junio de 2026 se presentó una proposición para pedir que el Área Metropolitana de Guadalajara fuera contemplada en el programa prioritario de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento dentro del presupuesto federal de 2027. El asunto permanece pendiente en comisiones.