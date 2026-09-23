Rehabilita Tlajomulco vialidad en Los Gavilanes; arranca otra obra en San Agustín

El Gobierno de Tlajomulco entregó la rehabilitación de 1.4 kilómetros de la calle Hidalgo, en Los Gavilanes, y puso en marcha la segunda etapa de renovación de la calle José María Morelos, en San Agustín, con una inversión conjunta superior a los 53 millones de pesos.

En Los Gavilanes, la intervención de la calle Hidalgo abarcó el tramo de López Mateos a Camino Real a Colima y representó una inversión de más de 24 millones de pesos. Los trabajos incluyeron empedrado, huellas de concreto estampado y empedrado zampeado, además de banquetas más amplias, cruceros seguros, renivelación de pozos de visita y nuevo arbolado.

Durante la entrega, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez señaló que esta vialidad permitirá reforzar la conexión entre ambas vías y vinculó la obra con otras acciones de movilidad que se desarrollan en la zona.

“Esto nos va a permitir seguir conectando López Mateos con avenida Camino Real. Vamos a trasladarnos después de aquí a Morelos, a San Agustín, donde hay otra calle transversal que también va a ayudarnos a conectar en este sentido. Hemos trabajado en el tema del transporte escolar, que ha estado avanzando”, expresa el alcalde.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que el proyecto mantuvo el tipo de acabado que caracteriza a la zona, pero incorporó una base hidráulica para mejorar la resistencia de la vialidad.

Renovación vialiades en Tlajomulco (CHAFF/Gobierno Tlajomulco)

Segunda etapa en San Agustín

En San Agustín, el municipio inició la segunda etapa de renovación de la calle José María Morelos, en el tramo de Matamoros a Camino Real a Colima, con una inversión de 29.8 millones de pesos.

El proyecto contempla pavimento de concreto zampeado, renovación de la red hidrosanitaria, mejoramiento del alumbrado público, construcción de banquetas amplias y accesibles, nuevo señalamiento y arbolado.

Quirino Velázquez explicó que la intervención también busca resolver las condiciones actuales para quienes se desplazan a pie por la zona. Ambas vialidades funcionan como conexiones entre zonas habitacionales y corredores de movilidad como López Mateos y Camino Real a Colima.