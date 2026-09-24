Normalistas marchan a 12 años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa

La marcha por los 43 de Ayotzinapa comenzó bajo un cielo nublado.

“Los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa no se olvidan”. Ese fue el mensaje de quienes marcharon en Guadalajara para recordar ese episodio oscuro.

Han pasado ya 12 años de la desaparición forzada de los estudiantes en Iguala, Guerrero, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.

En Guadalajara, alumnos de la Escuela Normal Rural “Miguel Hidalgo” de Atequiza, Jalisco, realizaron una marcha desde el parque Rojo a Palacio de Gobierno, para exigir “justicia y verdad”.

Los alumnos llegaron en autobuses desde Atequiza y caminaron desde el parque Revolución, justo cuando comenzó a llover.

Lizbeth, alumna de Atequiza y vocera de la manifestación, pidió a los jaliscienses que se sumen a las voces que exigen que las investigaciones no se detengan.

“Prácticamente siguen desaparecidos y no se tiene una respuesta, ni siquiera la verdad como tal. Muchos dicen que es una verdad histórica la que se está tratando y en este momento se han descubierto otras verdades, donde se tuvo participación por la fuerza militar con otros tipos de cámara. Más que nada es eso, por eso simplemente no podemos decir que ya se resolvió algo”, puntualizó.

“Hasta que no haya una respuesta como tal, una verdad de lo que realmente pasó, porque las madres y los padres de estos desaparecidos siguen en busca de ellos y sus compañeros y nosotros que ni siquiera tuvimos contacto con ellos, estamos en empatía con la situación de nuestra escuela hermana”, explicó la vocera.

Los normalistas de Ayotzinapa portaban una gran bandera rojinegra y mantas con consignas para exigir justicia.

Lizbeth relató que la Normal Rural de Atequiza también tiene carencias que deben ser atendidas por la Secretaría de Educación estatal.

“La institución como tal sí tiene ciertas decadencias, como por ejemplo, las paredes, los techos, las puertas de los dormitorios. Hay muchas decadencias, se piden recursos y apoyos para el comedor. Sí, tenemos el comedor, pero no quiere decir que tengamos una muy buena alimentación o que tengamos todos los recursos para solventar esos gastos”, dijo.

La vocera de la marcha señaló que como jóvenes estudiantes les preocupan las desapariciones de jóvenes que ocurren a diario en Jalisco.

A la manifestación se unieron integrantes de la Asamblea Popular de Jalisco, así como integrantes de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México (UJRM).