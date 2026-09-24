Se suma Tlajomulco a repositorio estatal de acciones por la paz

Una plataforma para concentrar y compartir acciones, experiencias y propuestas relacionadas con la construcción de paz fue presentada en Jalisco como parte de la Agenda de Paz estatal, iniciativa a la que se sumó el municipio de Tlajomulco.

El presidente municipal, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, acompañó al gobernador Pablo Lemus Navarro durante la presentación del Repositorio de Acciones por la Paz, realizada en Casa Jalisco y convocada por la asociación civil Jalisco, Cómo Vamos y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.

El repositorio busca hacer visibles las iniciativas que ya se desarrollan en distintos territorios del estado y facilitar el intercambio de aprendizajes entre instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, académicos, colectivos y comunidades.

Durante el encuentro, Velázquez Chávez señaló que la construcción de paz requiere la participación de distintos sectores y llamó a incorporar experiencias y propuestas a esta plataforma.

“En Tlajomulco nos da mucho gusto ser parte, acompañar al gobernador Pablo Lemus e invitar a todos y a todas a subirnos a esta lógica de que juntas y juntos podemos seguir dando pasos en positivo y darle con todo para que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes, mujeres y hombres podamos estar en mejores condiciones y, sobre todo, vivir en paz”, apuntó.

De acuerdo con lo expuesto durante la presentación, el repositorio permitirá concentrar políticas públicas, proyectos, ideas y otras acciones que se desarrollan en materia de seguridad, convivencia y construcción de paz.

La intención es que estas experiencias puedan ser consultadas, compartidas y enriquecidas por otros actores, de manera que se generen redes de colaboración y nuevas propuestas a partir de lo que ya se realiza en los municipios y comunidades.

La iniciativa forma parte de la construcción de una Agenda de Paz Jalisco y contempla la participación conjunta de autoridades, sociedad civil, academia, colectivos y comunidades.