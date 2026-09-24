Resguarda guacamaya verde la Unidad de Rescate de Fauna de Tlajomulco

El ejemplar fue localizado en un inmueble de la colonia La Aurora y quedó bajo resguardo de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco, donde recibirá tratamiento mientras se determina su destino.

Una guacamaya verde (Ara militaris) fue localizada dentro de un inmueble de la colonia La Aurora, en Guadalajara, luego de que se reportara que el ave no podía volar y aparentemente se encontraba deshidratada.

Oficiales guardabosques de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara aseguraron al ejemplar y posteriormente lo entregaron a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST), donde fue sometido a una primera valoración.

Los especialistas encontraron que la guacamaya presentaba una condición corporal de 2 sobre 5 y un peso de 745 gramos, considerado bajo para esta especie. También detectaron un corte de plumas en el ala izquierda y daños en las plumas cobertoras provocados por parásitos masticadores.

De acuerdo con la valoración de la URFST, estas condiciones son indicios de que el ave pudo haber permanecido en cautiverio antes de escapar y llegar al domicilio donde fue encontrada.

La guacamaya permanecerá bajo resguardo en las instalaciones de la unidad, donde recibirá una dieta especial para recuperar su condición corporal y será sometida a un proceso de desparasitación. Su destino final quedará sujeto a la determinación de la autoridad federal en materia ambiental.

La guacamaya verde o guacamaya militar está protegida por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. Las autoridades señalaron que su compra, venta y tenencia están prohibidas y constituyen delitos federales.

La Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal de Tlajomulco (UNASAM) pidió reportar ejemplares de fauna silvestre que sean encontrados lastimados o debilitados en zonas urbanas al 33 31 38 30 98, para que puedan recibir atención y, cuando sea posible, ser reintegrados a la vida libre.