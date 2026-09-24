Enchulan entorno de Planta Monterrey de Cemex para beneficio comunitario

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Quienes viven y transitan cerca de la Planta Monterrey de Cemex ahora encuentran un entorno más limpio, ordenado y seguro, gracias a la jornada de limpieza integral realizada por voluntarios de la compañía y personal del Municipio de Monterrey.

Más de 100 personas, entre voluntarios de Cemex y trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos, embellecieron y adecuaron la Avenida Independencia y Santo Domingo, que rodean la planta ubicada al norte del municipio.

Los trabajos incluyeron deshierbe, barrido manual, pintura de ochavos, retiro de cables en desuso, bacheo y poda de formación, coordinados por Hugo Salinas Cerda, Secretario de Servicios Públicos, y Diego Treviño Martínez, Director Operativo Zona Centro de la Secretaría de Seguridad Pública.

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Por su parte, el voluntariado de Cemex colaboró con barredoras y cuadrillas de apoyo para la limpieza, recolección de basura y pintura de elementos urbanos. “Estas acciones integrales de mejoramiento del entorno nos benefician a todos: vecinas y vecinos, quienes circulan por la zona y nuestros colaboradores”, señaló Carlos Garza Galán, Vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

Con estas acciones, Cemex refrenda, a 120 años de su origen, su compromiso de fortalecer la colaboración institucional y generar un impacto positivo en las comunidades donde opera.