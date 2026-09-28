La legisladora Tonantzin Cárdenas anunció su interés en ser candidata de Morena para gobernar Zapopan

Tonantzin Cárdenas Méndez es politóloga y ha laborado como asesora en la Cámara de Diputados y en el Ayuntamiento de Zapopan.

Tonantzin Cárdenas Méndez, diputada local, representante del distrito 4 situado en Zapopan Norte, anunció que buscará ser la candidata de Morena y sus aliados a la alcaldía de Zapopan en las votaciones de junio de 2027.

Para la legisladora, los cuatro gobiernos de Movimiento Ciudadano (MC) en Zapopan, han mostrado que las decisiones de gobierno favorecen sobre todo a los empresarios y no ponen en primer lugar a los habitantes de la periferia del municipio, donde hay colonos que viven sin alumbrado público, sin banquetas y sin un servicio digno de agua potable.

“Estamos suspirando porque Zapopan tenga un proyecto de gobierno basado en la decencia y en la responsabilidad de una administración pública que esté enfocada en justicia social y en que ha todo mundo le vaya bien, no nada más a unos sectores o a ciertas colonias. Creo que el distrito 4 nos ha permitido conocer la profunda desigualdad que existe en la Administración de los recursos”, dijo.

Tonantzin Cárdenas, politóloga, ex asesora en la Cámara de Diputados y de regidores de Zapopan, ha trabajado en el Congreso en una agenda de atención a temas que afectan a los habitantes de Zapopan, como es el deficiente transporte público, la defensa del medio ambiente y de los bosques La Primavera y El Nixticuil, así como la barranca del río Santiago.

Además, preside la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas del Congreso y forma parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

La representante popular obtuvo el triunfo en los comicios de 2024, con 79 mil 953 votos en el distrito 4, postulada por la coalición que encabezó Morena y dejó atrás a MC, con 78 mil 900 de MC. En ese contexto, Tonantzin Cárdenas subrayó que es tiempo de que Zapopan sea gobernado por una mujer.

“Yo tengo confianza en el partido que hoy milito, que es Morena; que es clara la tendencia al menos en las definiciones del partido hoy, la presidenta del partido y el Comité Ejecutivo Nacional está conformado en su mayoría por mujeres, fue el partido que propone y lleva a la primera mujer presidenta del país. Entonces, yo creo que hay un compromiso firme e indudable con la representación de las mujeres en tomas de decisiones importantes o en espacios que involucran a mayor cantidad de personas y creo que ese es un proceso importante, pero también nuestra capacidad de llegar a sumar”, expresó.

Algo relevante que destacó Tonantzin Cárdenas es que Morena y sus aliados deben actuar para lograr la unidad tras la postulación de sus candidatos.

En Zapopan también han levantado la mano para ser candidatos a la alcaldía, el legislador Enrique Velázquez y el regidor Mauro Lomelí.

Morena aún no revela el mecanismo concreto para elegir a sus candidatos en Jalisco, pero está próximo a hacerlo.