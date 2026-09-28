Impugnará MC integración de Ayuntamientos con 15 regidores

Mirza Flores anuncia que presentará una impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco por la reciente aprobación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de reducir de 19 a 15 los regidores para la integración de los Ayuntamientos en el Área Metropolitana de Guadalajara, cuando debería ser a 17, según considera.

“Que queden 17 munícipes (…) porque ahí hubo como un mal conteo. Y cuando se menciona en la reforma que se aprobó en el Congreso del Estado, 15 munícipes, yo creo que estaban pensando en 15 regidores, sin considerar que hay también presidencia municipal y síndico. Eso es lo que nosotros vamos a alinear, porque así fue como se aprobó en la Cámara Federal”, expresa Mirza.

La dirigente estatal de Movimiento Ciudadano considera que para la elección de 2027 el partido naranja está fortalecido.