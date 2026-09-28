Se reúne Quirino con líderes ejidales para fortalecer el campo de Tlajomulco

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, se reunió con presidentes ejidales para revisar las necesidades de las comunidades rurales y las acciones que se han realizado durante los primeros ocho meses del año.

Entre enero y agosto, el municipio reporta atención en rubros como sanidad animal, producción de maíz, conservación de suelos, composta, caminos sacacosechas, apicultura, pesca y tecnificación.

Uno de los principales programas mencionados durante el encuentro fue el apoyo a productores de maíz, mediante el cual Tlajomulco entregó 150 pesos adicionales por tonelada. El esquema contempló una bolsa superior a 5.1 millones de pesos para 471 productores.

La mayor parte de los apoyos ya fue entregada y quedan 21 productores pendientes de recibir el recurso, según la información presentada por el municipio. Durante su intervención, Quirino Velázquez planteó que el respaldo al sector agrícola debe mantenerse más allá de una administración y señaló que el apoyo al maíz será reglamentado.

“Estamos conscientes de lo que significan los alimentos y de que las condiciones para nuestros productores sean las mejores, para que nuestras familias estén en mejores condiciones”, señaló el alcalde.

En materia de sanidad animal, el municipio reportó más de 15 mil 400 animales atendidos. Para la conservación y rehabilitación de suelos se han distribuido más de 2 mil toneladas de cal agrícola y mil 580 toneladas de composta.

A estos apoyos se suman 39 solicitudes atendidas para caminos sacacosechas y 452 solicitudes de tecnificación mediante drones, además de acciones dirigidas a los sectores apícola y pesquero.

El encuentro con los presidentes ejidales permitió revisar los apoyos entregados y los pendientes relacionados con la actividad rural del municipio.