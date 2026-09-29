A pesar de asesinato de pasajera, Uber y Didi “se hacen sordos” y siguen con viajes en moto

Pese a los reiterativos llamados de las autoridades a dejar de prestar viajes de pasajeros en motocicleta y a que incluso, ya ocurrió un feminicidio presuntamente por parte de un chofer que ofrecía ese tipo de traslados, las plataformas Uber y Didi continúan con su servicio en moto.

La Crónica de Hoy corroboró que ambas empresas que funcionan a través de apps digitales siguen ofertando esa modalidad de viajes con pasajeros, la cual está prohibida en Jalisco.

Didi mantiene activa la función para viajar en motocicleta e incluso este periódico atestiguó uno de esos traslados.

Por su parte, en la aplicación de Uber continúa la opción de viajes en motocicleta a un precio, obvio, menor que el de auto.

Por ejemplo, a las 14:50 horas del martes, un traslado de 5.7 kilómetros en un auto de UberX, tenía una tarifa de $89.94, en tanto que en moto costaba $49.91.

Uber ( y DIDI también) hacen oídos sordos a dejar viajes en motos con pasajeros

Tanto el gobernador Pablo Lemus Navarro, como la Secretaría de Transporte (SETRAN) han reiterado que en Jalisco está prohibido ofrecer viajes en motocicleta a través de las plataformas de transporte.

“Quiero pedirles un favor: NO tomen sistemas de transporte de plataforma en motocicleta; los accidentes en moto en el AMG se han quintuplicado, y es una realidad que no podemos ignorar. Lo más valioso que tenemos es la vida y la tranquilidad de las familias, por eso, desde el @GobiernoJalisco mantenemos operativos para evitar este tipo de servicios que están prohibidos y que los ponen en riesgo”, posteó en sus redes sociales el gobernador.

Por su parte, la SETRAN ha notificado que se intensificaron los operativos para detectar a conductores que prestan ese servicio no autorizado.

Dijo que de enero a junio de 2026 se habían retirado casi 600 motocicletas por ofrecer esa modalidad de viajes, que está prohibida en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado.

Karla Margarita. Asesinada por un motociclista de plataforma digital

FEMINICIDIO DE ESTUDIANTE EVIDENCIA RIESGO DE TRASLADOS EN MOTO

El asesinato de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de medicina en la Universidad Cuauhtémoc, evidencia el alto riesgo para usuarios de viajes en motocicleta por medio de apps digitales, aparte de la consabida posibilidad de accidentes.

La universitaria de 22 años de edad, originaria de Irapuato, contrató un traslado el 14 de septiembre y apareció muerta a cuchilladas, dos días después en Las Agujas, cerca del CUCBA en el municipio de Zapopan.

Eduardo Issac “N” está detenido como sospechoso de feminicidio

INDRIVE ACATA LLAMADO Y COLABORA EN INDAGATORIAS DE FEMINICIDIO

La compañía InDrive ofreció su postura a los lectores de La Crónica de Hoy, en relación con los reiterados llamados para que se deje de ofrecer el servicio de traslado de pasajeros en moto a través de apps digitales.

Tal como la SETRAN lo anunció la semana pasada, InDrive confirmó a La Crónica de Hoy, que desde el 22 de septiembre de este año retiró de su plataforma la modalidad de viajes en moto para pasajeros. Señala también que lamentó profundamente el feminicidio de Karla Margarita y ofreció condolencias a la familia, amigos y seres queridos.

“Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia, especialmente la violencia ejercida contra las mujeres”, enfatizó la empresa.

Aseguró que “desde el primer momento en que tomamos conocimiento sobre la investigación del caso, hemos colaborado de manera inmediata, exhaustiva y transparente con las autoridades competentes.

“Como parte de nuestro compromiso con la justicia, emitimos y entregamos formalmente a la Fiscalía del Estado de Jalisco una Carta de Colaboración con la totalidad de la información y registros técnicos disponibles para contribuir al esclarecimiento de los hechos y al desarrollo del proceso judicial en curso”, añadió.

Expuso que Eduardo Issac “N”, -el sospechoso preso en Puente Grande vinculado por el feminicidio de Karla Margarita- quien estaba registrado en dicha plataforma, “no contaba con reportes ni incidentes previos”.

Asegura la compañía que la operación de inDrive en Jalisco cuenta con un ecosistema integral de seguridad que abarca desde la validación biométrica y revisión humana de documentos, hasta la verificación automática de antecedentes penales (Background Check vía Truora) y controles de fotoverificación periódicos (Photocontrol) para conductores y vehículos.

“Asimismo, para los viajes en la Zona Metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta, la plataforma mantiene activas funciones de seguridad y monitoreo en tiempo real como la prueba de vida (Liveness Check), grabación de audio durante el viaje, monitoreo en ruta (In-Trip Monitoring), enmascaramiento de llamadas (Safe Calls), botón de emergencia y bloqueo permanente de dispositivos ante cualquier comportamiento de riesgo”.

InDrive recalcó su “compromiso de mantener una cooperación ágil y permanente con las autoridades de Jalisco y de México en favor de la seguridad y la justicia”.