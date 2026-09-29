Supera expectativas la Primera Feria Jurídica de Jalisco con mil 691 atenciones

La Primera Feria Jurídica de Jalisco registró mil 691 atenciones durante las jornadas realizadas el 24 y 25 de septiembre en la Plazoleta de los Arcos de Zapopan, cifra que superó en 69.1 por ciento la meta inicial de mil servicios.

Primera Feria Jurídica de Jalisco (Cortesía)

La jornada fue coordinada por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, a cargo de Tatiana Anaya Zúñiga, y reunió a más de 20 dependencias, organismos e instituciones aliadas, que ofrecieron servicios de 10:00 a 17:00 horas.

En total, 892 personas acudieron a la feria y recibieron asesoría, servicios o realizaron trámites. La diferencia entre el número de personas y las atenciones se debe a que algunas de ellas utilizaron más de un servicio durante su visita.

Por instrucción del gobernador Pablo Lemus Navarro, las instituciones instalaron módulos en la plaza pública con el objetivo de facilitar el acceso a servicios jurídicos, administrativos, sociales y de salud, así como reducir traslados y barreras para la ciudadanía.

Primera Feria Jurídica de Jalisco (Cortesía)

Entre las dependencias participantes estuvieron las secretarías del Sistema de Asistencia Social; de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres; del Trabajo y Previsión Social; y de Transporte, además del Sistema DIF Jalisco y el OPD Servicios de Salud Jalisco.

También participaron la Procuraduría Social, el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad, la Dirección de Profesiones, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Red de Centros de Justicia para las Mujeres y la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo.

A la jornada se sumaron el Servicio Estatal Tributario, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos y la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración.

Como aliados institucionales participaron el Poder Judicial del Estado, el Instituto de Justicia Alternativa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, el Colegio de Corredores Públicos del Estado de Jalisco y Justicia Cívica Municipal de Zapopan.

Entre los servicios ofrecidos destacó la expedición de 720 actas de nacimiento gratuitas por parte del Registro Civil, además de orientación sobre registros, aclaraciones y correcciones.

También se brindó asesoría en asuntos familiares, laborales y patrimoniales, así como información sobre programas sociales, derechos humanos y atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En materia de salud se realizaron consultas, pruebas de Papanicolaou, exámenes de la vista y detecciones de diabetes e hipertensión, con 79 personas atendidas.

El Servicio Estatal Tributario ofreció orientación sobre impuestos, derechos y padrón vehicular, además de información sobre descuentos en fotomultas, mientras que el SIAPA brindó asesoría sobre cuentas, adeudos y opciones de regularización.

La participación del Poder Judicial en una feria conjunta con el Poder Ejecutivo fue considerada inédita. Su módulo permitió a las personas consultar el estado de juicios en los que son parte y resolver dudas sobre procedimientos iniciados.

Tras los resultados de esta primera edición, la Consejería Jurídica informó que llevará la Feria Jurídica a los 125 municipios de Jalisco, a través de sus 12 regiones, con el propósito de acercar estos servicios a más comunidades.