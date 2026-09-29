Sujeto que golpeó a policía vial queda libre tras acuerdo económico entre ambos

Elementos de la Comisaría de la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad detuvieron a un hombre que presuntamente golpeó a un oficial en las instalaciones de una base operativa, en la Colonia Agrícola, de Zapopan; el señalado como agresor a final de cuentas acordó indemnizar al agente y evitó ser imputado y enviado al penal de Puente Grande.

El sujeto identificado como Giovanni “N”, de 27 años de edad, había llegado al exterior de las instalaciones que la Comisaría tiene ubicadas en Avenida López Mateos y Periférico Sur, a bordo de su vehículo con una llanta destrozada y descendió de la unidad para revisar el neumático.

El presunto agresor había llegado en un auto con una de sus llantas ponchada

Uno de los agentes que se hallaba en la base policiaca, al percatarse de la situación se aproximó para ayudarlo, pero en respuesta Giovanni “N”, quien aparentemente actuaba bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica, reaccionó en forma agresiva y golpeó con las manos al oficial.

Sin embargo, inmediatamente el elemento policiaco inmovilizó a su atacante y logró retenerlo.

El agente tuvo que recibir atención por parte de paramédicos por una contusión en el rostro.

Con apoyo de sus compañeros de la Policía Vial se hizo una revisión al vehículo del presunto agresor y encontraron un arma blanca.

Giovanni “N” quedó detenido y fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resultaran.

Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco informó que el agente agredido y el presunto atacante llegaron a un acuerdo reparatorio, en el que la víctima manifestó un monto de reparación del daño y el detenido lo otorgó.

Esta figura -la del acuerdo reparatorio entre ofendido y agresor- está prevista por la ley para este tipo de delitos.

La Fiscalía no precisó el monto que entregó el agresor.