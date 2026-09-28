Niño de 11 años sobrevivió a tormenta en Talpa al quedarse en casa de su abuela

Las aguas desbordadas del río dañaron fincas y arrastraron a 4 personas

Un niño de 11 años, quien padece problemas auditivos, sobrevivió a la tormenta que hizo desaparecer su casa y a sus padres y hermanos durante el pasado fin de semana en Talpa de Allende.

El menor se salvó porque estaba con otros familiares al momento en que se desbordó el río Santa Elena y las aguas se llevaron su vivienda y con ella a los otros cuatro miembros de su familia.

El gobernador Pablo Lemus Navarro El mandatario indicó además que el DIF brindará apoyo a otro hijo de la pareja fallecida, quien quedó huérfano.

“Él estaba con sus tías y con su abuelita cuando sucedió esta tragedia entonces se ha quedado huérfano y he pedido también que el DIF entre en apoyo de este menor, de la abuelita y de las tías que es con quien se encuentra; es un menor que incluso tiene un problema auditivo, según me informaron del DIF y de la propia presidenta municipal. Entonces vamos a estarle ayudando a toda la población de Talpa”.

“Él estaba con sus tías y con su abuelita cuando sucedió esta tragedia, entonces se ha quedado huérfano y he pedido también que el DIF entre en apoyo de este menor, de la abuelita y de las tías que es con quien se encuentra; es un menor que incluso tiene un problema auditivo, según me informaron del DIF y de la propia presidenta municipal. Entonces vamos a estarle ayudando a toda la población de Talpa”, aseguró el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

Los dos hermanos de ese niño, quienes tenían 12 y 3 años de edad, así como la madre de los tres, han sido localizados muertos por rescatistas de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, durante labores de rastreo realizadas el domingo 27.

Elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco

Además, se avistó desde uno de los helicópteros enviados para colaborar en la búsqueda, el cadáver de quien se presume es el padre de la familia, pero para rescatar el cuerpo se espera que mejoren las condiciones del clima.