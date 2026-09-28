Capturan tigresa que deambulaba por La Barca

Una tigresa de Bengala que deambulaba por una zona de cultivo en el municipio de La Barca fue capturada durante la madrugada de este lunes, luego de un operativo en el que participaron autoridades federales, estatales y municipales.

El felino había sido reportado el sábado por su presencia en libertad y por señalamientos relacionados con depredación de ganado. A partir del reporte se desplegaron recorridos terrestres y vigilancia con drones equipados con cámaras térmicas para localizar al ejemplar.

Como parte del operativo, oficiales de la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco solicitaron una trampa especializada a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (URFST). Bomberos de Zapotlán del Rey fueron capacitados para utilizar el equipo y posteriormente lo colocaron en un punto considerado adecuado para la captura.

Una vez confirmado el aseguramiento, especialistas de la URFST acudieron al lugar para realizar el manejo y traslado de la tigresa hacia las instalaciones de Tlajomulco, donde permanece bajo resguardo y a disposición de la autoridad federal.

Captura tigresa en La Barca (Gobierno Tlajomulco)

Luis Alberto Cayo Cervantes, director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal (UNASAM), informó que se trata de una hembra de aproximadamente 100 kilos y cerca de un año y medio de edad.

“El ejemplar es una hembra de aproximadamente 100 kilos y cerca de año y medio de edad; aunque aún no podemos precisar con exactitud los meses debido a su desarrollo, el tipo de dentadura nos indica que se trata de un animal subadulto”, explicó.

El funcionario señaló que, a primera vista, el animal se encuentra en buenas condiciones, aunque serán necesarios estudios para conocer con mayor precisión su estado de salud.

Cayo Cervantes atribuyó la captura a la coordinación entre las autoridades federales, el Gobierno de Jalisco y los municipios de Zapotlán del Rey y La Barca, que participaron en las labores de búsqueda y aseguramiento.

La tigresa permanecerá bajo disposición de la autoridad federal mientras se determina su situación y las acciones posteriores relacionadas con su resguardo.

La URFST mantiene además el llamado a reportar animales silvestres lesionados o en situación de vulnerabilidad al 33 31 38 30 98, para que puedan recibir atención especializada.