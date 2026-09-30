Guadalajara conmemora 216 años del inicio de la Independencia de México

El Gobierno de Guadalajara conmemoró con una sesión solemne el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, acto en el que se destacó la participación de las mujeres en la lucha insurgente y su papel en la construcción de la historia del país.

Durante la sesión, la regidora Ana Robles resaltó la participación de figuras como Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra, Manuela Medina y Mariana Rodríguez del Toro, además de las jaliscienses Rita Pérez Jiménez y María de la Luz Alvarado.

“Guadalajara es un territorio que ha sido grande y su grandeza es por su gente, por su fortaleza, por su resiliencia, y en esta historia renombramos a las mujeres como Leona Vicario, Josefa Ortiz, Gertrudis Bocanegra, Manuela Medina, la capitana, Mariana Rodríguez del Toro”, señaló.

La regidora también destacó la participación de Rita Pérez Jiménez y María de la Luz Alvarado, esta última reconocida por haber utilizado el uniforme de su esposo para incorporarse a las tropas insurgentes.

Robles sostuvo que recordar a estas mujeres implica mantener presente la lucha por la libertad y garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos sin restricciones.

“Honrar su memoria nos obliga a garantizar que ninguna mujer de esta ciudad debe de ser privada de su libertad, ni debe de pedir permiso para ser libre”, afirmó.

Durante su intervención, llamó también a considerar el 16 de septiembre como una fecha para reflexionar sobre la historia y el papel de la ciudadanía en la construcción de Guadalajara.

“Pertenecer a Guadalajara nos debe de recordar que el 16 de septiembre no es nada más una fecha en el calendario, es una fecha para reconstruirnos, servir y vivir. Que vivan las heroínas y los héroes de nuestra patria. Que viva México y que viva Guadalajara”, concluyó.

En la sesión solemne estuvieron presentes el subsecretario general de Gobierno de Jalisco, Francisco Ramírez Salcido; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Alondra Fausto; y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, magistrado José Luis Álvarez Pulido.

También participaron alumnas, alumnos, maestras y maestros de la Escuela Secundaria Mixta 37.