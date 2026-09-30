Mónica Magaña participa ante Consejo Directivo de la OPS como primera diputada invitada

La diputada jalisciense Mónica Magaña participó en la sesión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde se convirtió, de acuerdo con la organización, en la primera diputada invitada en la historia del organismo en dirigirse ante este órgano.

La legisladora participó como representante de México y de UNITE – Parliamentarians Network for Global Health, organización integrada por parlamentarios de distintos países que trabajan en el fortalecimiento de políticas públicas de salud desde los poderes legislativos.

La participación ocurrió luego de que UNITE fuera admitida en relaciones oficiales con la OPS. Durante la sesión, Magaña expuso ante representantes de los Estados Miembros la importancia de establecer marcos jurídicos y presupuestos estables que permitan dar continuidad a las políticas de salud.

Como parte de su intervención, presentó la experiencia de Jalisco en la creación de leyes relacionadas con el cáncer infantil, la atención a mujeres con cáncer, la diabetes tipo 1 y el autismo, como ejemplos de mecanismos legislativos destinados a garantizar recursos y atención médica.

“Durante los últimos años, la certeza de fondos y de partidas presupuestales establecidas por ley, así como las leyes locales para la atención del cáncer infantil, de las mujeres con cáncer, la diabetes tipo 1 y el autismo, hoy son garantes del diagnóstico oportuno, la atención integral y el acceso a medicamentos, tecnologías, atención médica e infraestructura de primer nivel”, señaló.

La diputada sostuvo que este tipo de legislación permite establecer políticas públicas con mayor continuidad y certeza presupuestal, además de contribuir a ampliar el acceso a los servicios de salud.

Su participación se desarrolló durante el análisis del fortalecimiento y alineación de los Fondos Rotatorios Regionales de la OPS, mecanismos que facilitan el acceso de los países de la región a vacunas, medicamentos y otras tecnologías sanitarias.

Ante este órgano, Magaña planteó la necesidad de contar con un financiamiento predecible para garantizar el acceso a medicamentos de alto costo y tecnologías de salud.

“Debemos apostar por un financiamiento predecible. El acceso a medicamentos de alto costo y a tecnologías depende de partidas presupuestarias estables. Alentamos a los Estados Miembros a protegerlas”, afirmó.

La legisladora propuso tres elementos para fortalecer estos mecanismos: preparación jurídica para facilitar las compras consolidadas y el uso de líneas de crédito; financiamiento predecible mediante partidas presupuestarias estables; y transparencia y rendición de cuentas para fortalecer la fiscalización desde los congresos.

Magaña señaló que UNITE está dispuesta a colaborar con la OPS y los Estados Miembros para impulsar la participación de los legisladores en el análisis presupuestario y el fortalecimiento de las políticas de salud en la región.