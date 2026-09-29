“El agua sucia nos enferma”, dijo una diputada del Parlamento del Adulto Mayor

Cristina Apolonia Martínez utilizó la tribuna legislativa y fue reconocida como la primera diputada indígena en Jalisco.

Mujeres y hombres de la tercera edad de diversos municipios participaron como diputados locales de Jalisco por un día.

El Parlamento del Adulto Mayor 2026 escuchó las voces y reclamos de personas mayores de 60 años, quienes se quejaron de la falta de medicinas en clínicas del IMSS, de los malos tratos que reciben en oficinas de gobierno, así como de los motociclistas y quienes en sus patines, invaden las banquetas y los ponen en riesgo.

Elvia Reyes Simón alzó la voz para referirse a un problema que afecta con mayor impacto a las personas mayores. El agua sucia que llega a las casas, “nos provoca caída del cabello y nos enferma”, dijo.

“Yo lo que traigo aquí es una necesidad fuerte de todos, sobre el agua sucia, que está muy hedionda -con perdón de la palabra- está muy sucia, se nos ha caído el pelo, nos hemos enfermado y tiene que ver con la tercera edad, porque se han enfermado varias personas”, expresó.

En Jalisco hay más de un millón de habitantes que pertenecen a la tercera edad y por ello piden que se les escuche.

Francisco Javier Pérez González, agricultor de Autlán de Navarro, Jalisco, reclamó el olvido en el que están los productores de alimentos, sobre todo quienes producen maíz blanco para tortillas. Por ello propuso un mecanismo para que el gobierno de Jalisco intervenga y siente en la mesa a los agricultores, a los comercializadores y a los industriales de la masa y la tortilla, para dividir las ganancias en forma justa, ya que 75% de los agricultores en Jalisco tienen más de 60 años de edad.

“Yo soy agricultor también, soy agrónomo y quiero comentarles que el campo mexicano -y obviamente Jalisco incluido- está sumido en el abandono, con decirles que no hay créditos institucionales para el campo, mucho menos subsidios o apoyos. En todos los países del mundo, la actividad agropecuaria está protegida, porque la producción de alimentos es un asunto de seguridad nacional”, explicó.

Un hecho relevante es que Cristina Apolonia Martínez, mujer indígena se convirtió en la primera diputada mazahua en Jalisco. Ella coordina la Red Promotora de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas, con integrantes de las etnias purépecha, wixárika, triqui y nahua.

La diputada de MC, Verónica Jiménez expresó su reconocimiento a Cristina Apolonia porque ella representa “el enorme valor de la medicina ancestral y la memoria de los saberes que han pasado de generación en generación”.

El diputado del PAN, Isaías Cortés, uno de los organizadores del Parlamento de Mayores, llamó a generar en Jalisco condiciones que les permitan contar a los representantes de la edad de oro, con atención médica de calidad, espacios seguros de convivencia, oportunidades para compartir sus experiencias y programas que contribuyan a su bienestar.