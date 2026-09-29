Destina Tlajomulco 70 millones de pesos a rehabilitación de Camino a La Coladera

El Gobierno de Tlajomulco inició la rehabilitación de Camino a La Coladera y la calle 16 de Septiembre, con una inversión de 70 millones de pesos y una intervención de más de 1.7 kilómetros de vialidad.

Los trabajos contemplan la colocación de concreto hidráulico, renovación de la red hidrosanitaria, alumbrado público, banquetas, señalamiento vial y arbolado. La obra se desarrollará de manera simultánea en San Sebastián y San Agustín y se prevé que concluya en aproximadamente cuatro meses.

Durante el arranque, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez señaló que se trata de una conexión que había sido esperada por más de 50 años y que permitirá enlazar distintas vialidades de la zona con el corredor López Mateos.

“Ya vamos a poder conectar la zona centro del municipio con López Mateos. Va a ayudar a la movilidad general, va a ayudar a estas dos comunidades a conectarse”, afirmó.

Tlajomulco inicia obra para mejora vial (Gobierno Tlajomulco)

El alcalde añadió que la nueva vialidad permitirá establecer una conexión transversal entre 8 de Julio, avenida Cuauhtémoc, Camino Real y López Mateos, además de generar actividad económica en la zona.

De acuerdo con el proyecto, la intervención ofrecerá una alternativa para los desplazamientos entre López Mateos y Camino Real a Colima, al conectar de manera perpendicular ambos corredores.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, señaló que la obra tendrá impacto tanto para las comunidades de San Sebastián y San Agustín como en la movilidad de otras zonas.

“Esta vialidad es medular para el municipio porque no solo beneficia directamente a San Sebastián y San Agustín, que cabe mencionar, entre los dos suman casi 70 mil habitantes, sino que es una obra metropolitana”, explicó.

El funcionario indicó que la vialidad también busca contribuir a disminuir la carga vehicular en la zona de Santa Anita y sus accesos.

La obra abarcará mil 700 metros lineales y será construida con concreto hidráulico. Álvarez Solórzano señaló que se eligió este material con la expectativa de ampliar el periodo antes de requerir mantenimiento.

La intervención beneficiará, de acuerdo con el municipio, a más de 100 mil habitantes de la zona y forma parte de los trabajos viales que se han desarrollado en este sector de Tlajomulco.