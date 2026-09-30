Más de 4 mil trabajadores y familiares afiliados a la Federación SUMATE participaron en su tradicional Paseo Anual al Zoológico de Guadalajara, realizado este domingo como parte de las actividades de convivencia y recreación que organiza la agrupación sindical.

Reúne SUMATE a más de 4 mil trabajadores y familiares en paseo al Zoológico de Guadalajara (Cortesía)

El encuentro reunió a trabajadores de distintos municipios de Jalisco y sus familias, quienes acudieron al zoológico para participar en una jornada de esparcimiento y convivencia fuera del entorno laboral.

Durante el acto inaugural estuvo presente la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, quien destacó la colaboración entre el Gobierno de Guadalajara y SUMATE para generar actividades dirigidas a las familias trabajadoras.

La alcaldesa agradeció al secretario general de SUMATE, Gabriel Antonio Trujillo Ocampo, por impulsar este tipo de encuentros y señaló la importancia de que las familias puedan disfrutar de los espacios públicos de la ciudad.

El Paseo Anual forma parte de las actividades sociales de la Federación y se ha convertido en una tradición para sus afiliados, al reunir a niñas, niños, jóvenes y adultos en una jornada de recreación.

En esta edición, los asistentes recorrieron las instalaciones del Zoológico de Guadalajara, espacio dedicado a la conservación de fauna silvestre y la educación ambiental.

Reúne SUMATE a más de 4 mil trabajadores y familiares en paseo al Zoológico de Guadalajara (Cortesía)

De acuerdo con SUMATE, la organización tiene presencia en 57 municipios de Jalisco y representa a más de 89 mil trabajadores. Su secretario general señaló que las actividades de convivencia forman parte de una agenda que busca complementar la representación laboral con acciones dirigidas al bienestar de sus integrantes y sus familias.

La jornada concluyó con actividades de convivencia entre las familias participantes.