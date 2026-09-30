Les echan el guante a 3 motoladrones; les aseguran un par de motocicletas robadas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Jalisco (SSJ) detuvieron en Guadalajara a tres presuntos “motoladrones”, a quienes aseguraron dos motocicletas robadas.

“En una primera intervención, durante su recorrido de vigilancia sobre las calles Arista y Ghilardi, oficiales observaron a un motociclista que circulaba en sentido contrario, por lo que le marcaron el alto”, señaló la SSJ.

Añadió que “al verificar los datos de la motocicleta, corroboraron por medio de la plataforma oficial que contaba con reporte de robo del mes de agosto”.

José “N”, quedó detenido. Circulaba en sentido contrario en moto con reporte de robo

El sujeto que llevaba la moto, identificado como José “N”, de 28 años de edad, quedó detenido y luego fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.

La SSJ informó que en una segunda intervención, elementos del Escuadrón de Reacción Inmediata (ERI) patrullaban por Calzada Independencia y Avenida Revolución, en la Colonia Analco, cuando un hombre se les acercó y les pidió auxilio, pues acababa de observar una motocicleta que le fue robada días antes.

Los agentes policiacos se acercaron al punto señalado por el ciudadano y observaron a dos sujetos cuando manipulaban el switch de encendido de una moto afuera de un taller mecánico.

Detenido por presunto robo de motocicleta

“Al verificar los datos de identificación de la motocicleta por medio de plataforma oficial, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente”, explicó la SSJ.

Los dos hombres en poder del vehículo, quienes fueron identificados como Bismarck “N”, de 28 años, y Guillermo “N”, de 41, también fueron detenidos y entregados al Ministerio Público de la Fiscalía del Estado.