Preparan operativo para la Romería 2026; prevén superar los tres millones de asistentes

Con un operativo conjunto entre los gobiernos de Guadalajara, Zapopan y Jalisco, autoridades preparan la Romería 2026, que se realizará el próximo 12 de octubre y para la cual se prevé superar los alrededor de tres millones de asistentes registrados el año pasado.

Durante la presentación del operativo, el secretario general de Gobierno de Jalisco, Salvador Zamora Zamora, informó que en la organización participarán alrededor de 6 mil 500 elementos, entre corporaciones estatales y municipales, además del apoyo del Ejército y la Guardia Nacional.

La Romería, que este año llegará a su edición 292, tendrá un recorrido aproximado de 9.2 kilómetros, con salida desde la Catedral de Guadalajara y llegada a la Basílica de Zapopan.

La ruta contempla Plaza de Armas, Exconvento del Carmen, Parque Revolución, Rectoría de la Universidad de Guadalajara, Glorieta Colón, Punto Sao Paulo, Plaza Patria, Arcos de Zapopan y Plaza de las Américas, para concluir en la Basílica.

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, destacó la coordinación entre las autoridades para atender a las personas que participen en la celebración.

En Guadalajara, el operativo iniciará el 9 de octubre con acciones en Plaza Guadalajara y Mercado Corona, con motivo de la llegada de la Virgen de Zapopan. Los días 11 y 12 de octubre se reforzará la presencia de autoridades en el Centro Histórico y a lo largo de la ruta de la Romería.

En este municipio participarán 14 dependencias y 2 mil 505 servidores públicos, entre ellos mil 304 elementos de la Comisaría de Guadalajara, 366 de Protección Civil y Bomberos y 113 de Servicios Médicos Municipales.

El dispositivo contará además con 412 unidades, entre bicicletas, motocicletas, vehículos, drones y un helicóptero, así como un C2 móvil para labores de monitoreo.

Para la atención de emergencias se instalarán cinco ambulancias y un módulo médico, además de 200 baños móviles, ocho módulos del DIF para atender a personas extraviadas y puntos de hidratación distribuidos a lo largo de la ruta.

En Zapopan, el operativo estará integrado por 2 mil 800 servidores públicos de 21 dependencias, incluyendo mil 600 elementos de la Comisaría municipal. También se dispondrá de 34 radio patrullas, 16 motocicletas, 24 bicicletas, 12 equinos, dos binomios caninos y dos drones, además de más de 200 unidades para el seguimiento y atención del evento.

El municipio habilitará puntos fijos de atención en Américas y Patria, Américas y Romanos, Américas y Arcos y Plaza Caudillos. También habrá puntos de respuesta en Patria y Ávila Camacho, Patria y León Portilla, Ávila Camacho y Lábaro Patrio, así como Emiliano Zapata e Hidalgo.

Cierres viales y transporte

Los cierres viales en Zapopan Centro comenzarán de manera escalonada desde las 23:00 horas del 10 de octubre. Las restricciones alcanzarán su mayor extensión durante las primeras horas del 12 de octubre y se retirarán progresivamente conforme concluyan las actividades.

El 13 de octubre permanecerán únicamente algunas restricciones puntuales.

Respecto al transporte público, el domingo 11 de octubre operará en su horario habitual. El lunes 12, el servicio se reanudará a partir de las 13:00 horas en las estaciones Plaza Patria y Zapopan Centro.

También se anunció ley seca en Zapopan, que comenzará el 11 de octubre a las 20:00 horas y concluirá el 12 de octubre a las 23:59 horas.

En materia comercial, se contempla la instalación de más de 600 comerciantes semifijos y ambulantes. No estará permitido el uso de gas LP del 11 al 13 de octubre.

Más de 40 mil danzantes

Como parte de la celebración se prevé la participación de 40 mil 609 danzantes, pertenecientes a distintos cuarteles.

Entre ellos se encuentran el Cuartel de Danzas Chimalhuacanas del Estado de Jalisco, con 13 mil integrantes; el Cuartel Real Unión de Danzas Autóctonas de Jalisco, con 15 mil 600, y el Cuartel de Danzas Autóctonas de Zapopan, con 12 mil.

También participarán danzantes provenientes de Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Querétaro, Zacatecas y Colima.

El Gobierno de Jalisco informó que se instalarán 50 puntos estratégicos para labores de auxilio, apoyo y monitoreo entre Guadalajara y Zapopan. Además, se habilitará un comando de área con participación de las distintas corporaciones de seguridad.

El comandante Alfonso Santoyo Sánchez, de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, señaló que también se dará seguimiento al avance de la Romería durante el recorrido.

Por parte de la Iglesia, el ministro provincial Fray Gabriel Martín Cardiel Ponce invitó a los asistentes a participar con respeto hacia quienes acompañarán el recorrido.

El padre Jesús Feregrino Salas, apoderado legal de la Arquidiócesis de Guadalajara, informó que el lema de esta edición será “De la mano de María, caminemos hacia la eternidad” e invitó a participar en la Misa de Patrocinio, que se realizará el domingo 11 de octubre a las 18:00 horas en la explanada de la Catedral Metropolitana de Guadalajara.

Las actividades concluirán el 13 de octubre con el Día del Danzante. A las 10:00 horas se realizará la tradicional misa en el atrio de la Basílica; a las 11:00 horas se entregarán reconocimientos a los cuarteles participantes y de las 12:00 a las 21:00 horas se desarrollará la celebración dedicada a los danzantes.