Está en su etapa final de revisión la Ley de Economía Circular

Se realizó una mesa de trabajo con participación de la Cámara Canadiense de Comercio y la Secretaría de Desarrollo Económico.

“Con el nivel de consumismo que tenemos en el Área Metropolitana de Guadalajara y con la generación de basura que existe, no habrá relleno sanitario que alcance”.

Por ello, se requiere tener una Ley de Economía Circular que establezca sanciones y que otorgue estímulos a las empresas que sí apliquen el reciclaje y la valorización de los desechos, advirtió la secretaria de Medio Ambiente, Paola Bauche Petersen, al participar en la mesa de trabajo para aprobar una Ley en la materia, realizada en el Congreso local.

Sin mencionar el caso del tiradero de basura de Picachos, en Zapopan, que genera lixiviados que afectan el río Milpillas y la cascada de Huaxtla, la funcionaria estatal, dijo que los ciudadanos “debemos ser corresponsables” y reducir la generación de basura.

“Los rellenos sanitarios están llenos, están colapsados, las zanjas, las barrancas, las presas y los ríos que se están usando para tirar la basura, están destruidos. Necesitamos corresponsabilizarnos y hacer dos cosas: uno, dejar de hacer basura, eso es lo que tenemos que hacer, no hay espacio físico que alcance para confinar todo lo que estamos generando. Necesitamos dejar de hacer basura y (segundo) necesitamos, lo que no se pueda, valorizar. Necesitamos que se vaya a lugares con disposición final adecuados”, subrayó.

A escala nacional ya se aprobó la Ley General de Economía Circular y corresponde al Congreso de Jalisco aprobar la ley local en la materia, dijo la diputada de MC, Gabriela Cárdenas, autora de la iniciativa para crear la Ley estatal respectiva.

Sin precisar los montos de las multas, la legisladora anticipó que la Ley de Economía Circular incluirá sanciones económicas.

“Evidentemente, tambièn creo que tendrían que tener multas importantes porque una ley que no tiene ‘dientes’ o la fuerza suficiente para implementarse y para sancionar a quienes estén incumpliendo, pues tampoco sirve de nada. Viene acompañada de multas y viene acompañada también de incentivos y apoyos”, dijo.

La iniciativa -que está en su etapa final- incluye dar seguimiento a los residuos que generan las empresas, conocer su tipo y cantidad y acreditar mediante manifiestos su correcta disposición, con mecanismos que permitan fortalecer la inspección y, en su caso, establecer sanciones cuando exista un manejo inadecuado que pueda generar contaminación.