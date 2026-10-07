Vinculan a proceso a tíos y abuela de niña de 13 años muerta a golpes

Familiares de una niña de 13 años muerta a golpes en Guadalajara

La Fiscalía del Estado obtuvo en un juzgado de Puente Grande el auto de vinculación a proceso en contra de dos tíos y la abuela de una niña de 13 años que murió debido al maltrato que presuntamente sufría de parte de ellos. Un hermano de la víctima, de 10 años de edad, también era golpeado y castigado por los ahora detenidos, quienes incluso están acusados de que no los alimentaban, como parte de los castigos que les imponían.

Paola Arely “N”, José Genaro “N”, tíos de las víctimas, y María Ofelia “N”, abuela de los menores, son los señalados.

Aunque la Fiscalía había informado inicialmente que los hechos ocurrieron en Miravalle, ahora precisó que todo se suscitaba al interior de una finca ubicada en la colonia Unidad Clemente Orozco, en Guadalajara.

“Las víctimas pernoctaban en un pasillo sin abrigo suficiente, con restricciones para el acceso a las instalaciones sanitarias y con un único alimento al día, además de sufrir agresiones físicas constantes por parte de la abuela paterna, María Ofelia ‘N’, y del tío paterno, José Genaro ‘N’“, manifestó la dependencia estatal.

“El pasado 22 de septiembre, la tía de las víctimas, Paola Arely ‘N’, al parecer agredió con un cable tipo extensión a la adolescente, lo cual derivó en su traslado al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde se reportó su deceso el 25 de septiembre” agregó la Fiscalía.

Al conocer del caso, el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión en contra de las tres personas, y luego agentes de la Policía de Investigación ejecutaron los mandatos judiciales y los pusieron a disposición del juez de control.

El juez determinó auto de vinculación a proceso en contra de Paola Arely “N” por el delito de feminicidio, con prisión preventiva oficiosa por dos años como medida cautelar, y seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

La abuela María Ofelia “N” fue vinculada a proceso por los delitos de maltrato infantil y lesiones calificadas, en tanto que José Genaro “N” quedó vinculado por el delito de maltrato infantil.

A estos dos últimos se les impuso prisión preventiva oficiosa por “la temporalidad del proceso y cuatro meses para el cierre de las investigaciones”, informó la Fiscalía .