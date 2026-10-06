Prepara Zapopan nuevas celdas y obras de mitigación por contaminación en Huaxtla

Ante la contaminación registrada en las cascadas de Huaxtla, atribuida a la presencia de lixiviados provenientes de los vertederos de Picachos y Hazard, el Gobierno de Zapopan prepara obras de mitigación y la construcción de nuevas celdas para contener el problema.

El alcalde Juan José Frangie señaló que el municipio ya comenzó trabajos preventivos y que, tras una reunión con el gobernador Pablo Lemus, se acordó que tanto Zapopan como el Gobierno de Jalisco participarán en la construcción de celdas y acciones de mitigación.

“Estamos súper conscientes de lo que está pasando. Esto ya nos había pasado, si ustedes recuerdan, fue hace seis, siete años. Estuvimos todo un proceso como de tres años, muy bien, cuatro años, y de repente, pues empezamos a depositar toda la basura de Guadalajara, y no por echarle la culpa a Guadalajara, depositamos seis mil toneladas diarias en Picachos”, explicó.

Frangie indicó que el municipio tenía previsto comenzar en enero la construcción de una nueva celda, pero la situación registrada en Huaxtla obligó a adelantar las acciones. Agregó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) ya realizó una inspección y estableció un plazo de 15 días para implementar medidas de mitigación.

Entre las acciones solicitadas se encuentran el reforzamiento de los bordes mientras se construye la nueva celda. De acuerdo con el alcalde, los trabajos comenzaron el mismo día de la visita de la autoridad federal y también se ha tenido la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Mitigación, hacer mitigación, hacer los bordes más grandes, mientras empezamos con la celda, que la celda no tardamos más de 4 meses en realizar”, señaló.

El alcalde estimó que entre diciembre de este año y enero de 2027 podrían recuperarse las condiciones de las cascadas de Huaxtla, aunque reconoció que el problema no corresponde únicamente al vertedero de Picachos. Frangie también señaló a Hazard, donde aseguró que ya sostuvo conversaciones con sus directivos para acelerar las acciones correspondientes.

“También es importante mencionar que no solo es Picachos, ojo, también está Hazard, y aunque ahí digan que tienen contrato, sí existe un contrato, pero existe un contrato de transferencia”, explicó.

El alcalde detalló que el sistema de transferencia de residuos fue implementado para evitar que los camiones recolectores de las colonias del sur de Zapopan tuvieran que realizar recorridos de varias horas hasta Picachos. Según explicó, mediante las estaciones de transferencia los vehículos pueden descargar sus residuos y regresar a las colonias para realizar hasta cuatro recorridos diarios.

Frangie sostuvo que ambos sitios deberán realizar acciones para atender la problemática y afirmó que en los próximos días deberá observarse un avance en los trabajos.